В "Дії" з'явилась можливість перереєструвати авто онлайн: покрокова інструкція
У застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Продати чи придбати автівку можна в кілька кліків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
На першому етапі сервіс доступний для:
- легкових автомобілів;
- мотоциклів;
- мопедів.
Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС, купувати "бігунки", стояти в чергах на касі й сплачувати комісію. Відтепер для того, щоб купити чи продати авто необхідно заповнити договір і заяву за 15 хвилин та почекати годину, поки вона пройде реєстрацію.
Завдяки послузі процес купівлі-продажу буде прозорішим й дозволить усунути людський фактор та корупційні ризики.
Як скористатись послугою у разі продажу авто:
- виберіть послугу Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.
- погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через "Дію", а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.
- вкажіть договірну вартість автівки.
- внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.
- поділіться проєктом договору з Покупцем через QR-код або посилання.
Як скористатись послугою у разі купівлі авто:
- відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.
- ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через "Дію".
- виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.
- зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.
- надайте згоду на перереєстрацію авто.
- виберіть версію техпаспорта: - пластик та електронне свідоцтво в "Дії"; - тільки електронне свідоцтво в "Дії".
- якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою.
- оплатіть.
- ознайомтеся з проєктом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
"Після успішної перевірки зможете засвідчити договір "Дія.Підписом", а потім обмінятися грошима та авто. Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в "Дії", - додає пресслужба.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.