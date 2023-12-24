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В "Дії" з'явилась можливість перереєструвати авто онлайн: покрокова інструкція

Неділя 24 грудня 2023 09:10
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В "Дії" з'явилась можливість перереєструвати авто онлайн: покрокова інструкція Фото: в "Дії" з'явилась можливість перереєструвати авто онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Продати чи придбати автівку можна в кілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

На першому етапі сервіс доступний для:

  • легкових автомобілів;
  • мотоциклів;
  • мопедів.

Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС, купувати "бігунки", стояти в чергах на касі й сплачувати комісію. Відтепер для того, щоб купити чи продати авто необхідно заповнити договір і заяву за 15 хвилин та почекати годину, поки вона пройде реєстрацію.

Завдяки послузі процес купівлі-продажу буде прозорішим й дозволить усунути людський фактор та корупційні ризики.

Як скористатись послугою у разі продажу авто:

  • виберіть послугу Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта.
  • погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через "Дію", а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.
  • вкажіть договірну вартість автівки.
  • внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.
  • поділіться проєктом договору з Покупцем через QR-код або посилання.

Як скористатись послугою у разі купівлі авто:

  • відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.
  • ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через "Дію".
  • виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.
  • зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною.
  • надайте згоду на перереєстрацію авто.
  • виберіть версію техпаспорта: - пластик та електронне свідоцтво в "Дії"; - тільки електронне свідоцтво в "Дії".
  • якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою.
  • оплатіть.
  • ознайомтеся з проєктом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

"Після успішної перевірки зможете засвідчити договір "Дія.Підписом", а потім обмінятися грошима та авто. Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в "Дії", - додає пресслужба.

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