"Хочется домой, бабушка очень переживает": первые слова 13-летнего Максима после пересадки сердца

Что сказал Максим после операции

"Сейчас мне лучше. Дышать легко стало, грудь не так болит... Воды я уже могу пить сколько хочу", - сказал мальчик.

В больнице рядом с Максимом находится мама. А сам он хочет как можно быстрее попасть домой.

"Хочется просто вернуться живым и здоровым домой. Бабушка очень сильно переживает", - говорит юный волынянин после сложной операции.

Добавим, что Максим болел с июля. Месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО, последние две недели - подросток лечился во Львове. Состояние парня было критическим и счет шел на дне. После успешной операции волынянин находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное.

Трансплантация сердца ребенку в Украине (фото: facebook.com/Oleg Samchuk)