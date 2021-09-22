"Хочется домой, бабушка очень переживает": первые слова 13-летнего Максима после пересадки сердца

В Украине впервые пересадили сердце ребенку. Счастливчиком стал 13-летний парень Максим из Волынского села Зарудчи.
После уникальной операции школьник сказал в эфире, который вела на своей Facebook-странице основательница Всеукраинской платформы донорства iDonor Ирина Заславец, что хочет как можно быстрее вернуться домой.
"Сейчас мне лучше. Дышать легко стало, грудь не так болит... Воды я уже могу пить сколько хочу", - сказал мальчик.
В больнице рядом с Максимом находится мама. А сам он хочет как можно быстрее попасть домой.
"Хочется просто вернуться живым и здоровым домой. Бабушка очень сильно переживает", - говорит юный волынянин после сложной операции.
Добавим, что Максим болел с июля. Месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО, последние две недели - подросток лечился во Львове. Состояние парня было критическим и счет шел на дне. После успешной операции волынянин находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное.
Трансплантация сердца ребенку в Украине (фото: facebook.com/Oleg Samchuk)
Отметим, что во время этой трансплантации кроме Максима шанс на жизнь получили еще четыре человека. 56-летнему мужчине впервые в Украине пересадили легкие. 37-летняя женщина получила печень, еще двое мужчин - почки. Также своего реципиента ждет роговица глаза.
Донором стал 54-летний мужчина, умерший от геморрагического инсульта. Родные дали согласие на посмертную трансплантацию органов.