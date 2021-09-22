"Хочеться додому, бабуся дуже переживає": перші слова 13-річного Максима після пересадки серця

Що сказав Максим після операції

"Зараз мені краще. Дихати легко стало, груди не так болять… Води я вже можу пити скільки хочу", - сказав хлопчик.

У лікарні поряд з Максимом перебуває мама. А сам він хоче якнайшвидше потрапити додому.

"Хочеться просто повернутися живим і здоровим додому. Бабуся дуже сильно переживає", - говорить юний волинянин після складної операції.

Додамо, що Максим хворів від липня. Місяць дитина перебувала в реанімації Волинського ОДТМО, останні два тижні - підліток лікувався у Львові. Стан хлопця був критичним і рахунок ішов на дні. Після успішної операції волинянин перебуває у реанімаційному відділенні. Його стан стабільний.

Трансплантація серця дитині в Україні (фото: facebook.com/Oleg Samchuk)