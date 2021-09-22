54-летний украинец после смерти спас жизнь пятерым людям (фото)

54-летний украинец подарил шанс на жизнь пятерым людям. Мужчина, к сожалению, скончался от геморрагического инсульта. Но благодаря согласию родных, а также героям-врачам, медицина в Украине совершила прорыв - первая пересадка легких и первое пересаженное сердце ребенку.

Об этом рассказали в Facebook "Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова".

Первая пересадка легких была проведена 56-летнему львовянину Виктору. Мужчина болел буллезной эмфиземой легких более 10 лет, три из которых он практически не выходит из дома из-за кислородозависимости. Без пересадки Виктор не прожил бы и нескольких месяцев.

Пересадку провели украинские врачи с помощью польских коллег, на счету которых более сотни пересадок легких.

13-летний Максим с Волыни, у которого в июле внезапно случился инсульт, получил новое сердце.

"Сердце парня не справлялось, срочно нужна была пересадка. Трансплантацию сердца провела команда Бориса Тодурова из Института сердца совместно с нашим детским кардиохирургом Виталием Петровым", - говорится в сообщении.

Фото: Во Львове провели уникальную пересадку органов (facebook.com/emergencyhospitall)

37-летняя львовянка Мария получила новую печень. Женщина болела циррозом и очень нуждалась в новом органе. Операцию провели львовские врачи вместе с коллегами из киевской больницы "Феофания".

Почки получили 40-летний Юрий родом из Донетчины и 45-летний Виталий из Тернопольщины. Оба мужчины болели хроническим глоуронефритом и находились на диализе. Почки пересадили медики львовской больницы.

У донора также произвели забор роговицы глаза, которая уже скоро подарит полноценную жизнь еще одному человеку.

"Искренние соболезнования и благодарность семье донора, которые сделали невероятное - спасли пять человек!" - пишут медики.

Фото: Во Львове мужчина после смерти спас пятерых (facebook.com/emergencyhospitall)