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"Хочеться бути близькими": донька Сумської розповіла про спілкування зі старшою сестрою, яка живе в Росії

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Середа 21 вересня 2022 15:59
"Хочеться бути близькими": донька Сумської розповіла про спілкування зі старшою сестрою, яка живе в Росії Донька Ольги Сумської розповіла про стосунки зі старшою сестрою (Instagram.com.olgasumska)
Автор: Тетяна Самарук

Молодша донька відомого акторського подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка Анна розповіла, чи спілкується зараз зі своєю старшої сестрою Тонею, яка живе в Росії.

Про це дівчина розповіла у програмі ЖВЛ.

Зокрема, своїми хвилюваннями Аня раніше ділилася з рідною старшою сестрою Тонею - донькою Ольги Сумської від попереднього шлюбу з Євгеном Паперним. Вони з сестрою жили в одній кімнаті й були справді близькими.

"Вона мене дуже-дуже надихала. Навіть, коли вона там щось в кімнаті розроблювала, розписувала. У неї диплом є мистецтвознавець. Я це так шалено сприймала!" - розповіла дівчина.

Однак, переїзд сестри до Москви, де вона навчалася та згодом вийшла заміж, для 9-річної Ані став справжнім стресом.

&quot;Хочеться бути близькими&quot;: донька Сумської розповіла про спілкування зі старшою сестрою, яка живе в РосіїМолодша донька Ольги Сумської розповіла, як підтримує стосунки зі старшою сестрою, яка живе в Росії (скрін)

За її словами, їй було важко прощатися з сестрою, адже вона усвідомлювала, що їй не буде вистачати підтримки Тоні..

"Було дуже боляче прощатися з нею. Розуміючи, що все. Далі ти сама. Я пам'ятаю, як я вибігала тоді на вулицю, коли вона відлітала зранку в Москву. Я вибігала в піжамі: "Тоню, залишайся!". Не хочу", - пригадує Борисюк.

&quot;Хочеться бути близькими&quot;: донька Сумської розповіла про спілкування зі старшою сестрою, яка живе в РосіїОльга Сумська з донькою та чоловіком (instagram.com/olgasumska)

Зазначимо, що зараз Тоня живе у Москві та не говорить про війну в Україні.

Ольга Сумська каже, що Паперна не може вчинити інакше, тому що боїться висловлювати свою думку публічно, адже в країні-агресорці, де відсутня свобода слова, має чоловіка та двох дітей. Однак, Аня не приховує - за сестрою сумує.

"Зараз не вистачає її уваги, якогось теплого слова. Хочеться бути близькими людьми і назавжди це зберегти. Допомагати одне одному. І радіти, як мінімум", - поділилася Аня.

Додамо, що Анна вже три роки навчається в університеті Карпенка-Карого, який закінчувала Ольга Сумська.

&quot;Хочеться бути близькими&quot;: донька Сумської розповіла про спілкування зі старшою сестрою, яка живе в Росії

&quot;Хочеться бути близькими&quot;: донька Сумської розповіла про спілкування зі старшою сестрою, яка живе в РосіїТоня Паперна з чоловіком (instagram.com/olgasumska)

Раніше Сумська розповідала, чому її донька досі знаходиться в Росії.

Також ми писали про трагічну новину, яка сталася у сім'ї Ольги Сумської. У неї померла мати - Ганна Іванівна Сумська.

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Ольга Сумська актриса
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