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"Хочется быть близкими": дочь Сумской рассказала об общении со старшей сестрой, живущей в России

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 15:59
"Хочется быть близкими": дочь Сумской рассказала об общении со старшей сестрой, живущей в России Дочь Ольги Сумской рассказала об отношениях со старшей сестрой (Instagram.com.olgasumska)
Автор: Татьяна Самарук

Младшая дочь известной актерской пары Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна рассказала, общается ли сейчас со своей старшей сестрой Тоней, которая живет в России.

Об этом девушка рассказала в программе ЖВЛ.

В частности, своими волнениями Аня раньше делилась с родной старшей сестрой Тоней - дочерью Ольги Сумской от предыдущего брака с Евгением Паперным. Они с сестрой жили в одной комнате и были очень близки.

"Она меня очень-очень вдохновляла. Даже, когда она там что-то в комнате разрабатывала, расписывала. У нее диплом есть искусствовед. Я это так безумно воспринимала!" - рассказала девушка.

Однако, переезд сестры в Москву, где она училась и впоследствии вышла замуж, для 9-летней Ани стал настоящим стрессом.

&quot;Хочется быть близкими&quot;: дочь Сумской рассказала об общении со старшей сестрой, живущей в РоссииМладшая дочь Ольги Сумской рассказала, как поддерживает отношения со старшей сестрой, живущей в России (скрин)

По ее словам, ей было трудно прощаться с сестрой, ведь она осознавала, что ей не будет хватать поддержки Тони.

"Было очень больно прощаться с ней. Понимая, что все. Дальше ты сама. Я помню, как я выбегала тогда на улицу, когда она улетала утром в Москву. Я выбегала в пижаме: "Тоня, оставайся!". Не хочу ", - вспоминает Борисюк.

&quot;Хочется быть близкими&quot;: дочь Сумской рассказала об общении со старшей сестрой, живущей в РоссииОльга Сумская с дочерью и мужем (instagram.com/olgasumska)

Отметим, сейчас Тоня живет в Москве и не говорит о войне в Украине.

Ольга Сумская говорит, что Паперная не может поступить иначе, потому что боится высказывать свое мнение публично, ведь в стране-агрессорке, где отсутствует свобода слова, имеет мужа и двоих детей. Однако, Аня не скрывает - по сестре скучает.

"Сейчас не хватает ее внимания, какого-нибудь теплого слова. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить. Помогать друг другу. И радоваться, как минимум", - поделилась Аня.

Добавим, что Анна уже три года учится в университете Карпенко-Карого, который оканчивала Ольга Сумская.

&quot;Хочется быть близкими&quot;: дочь Сумской рассказала об общении со старшей сестрой, живущей в России

&quot;Хочется быть близкими&quot;: дочь Сумской рассказала об общении со старшей сестрой, живущей в РоссииТоня Паперна с мужем (instagram.com/olgasumska)

Ранее Сумская рассказывала, почему ее дочь до сих пор находится в России .

Также мы писали о трагической новости, которая произошла в семье Ольги Сумской . У нее умерла мать – Анна Ивановна Сумская.

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