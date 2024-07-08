Хочете охайний газон на ділянці? 5 помилок при косінні, яких варто уникати

Косити мокру траву

Рясні дощі - як навесні, так і влітку - призводять до того, що газон буде досить вологим, коли прийде час для косіння.

Проте Коді Дж. Кеттерлінг, експерт з догляду за газоном і садом, зауважує, що варто двічі подумати про цю процедуру, якщо земля ще не встигла просохнути.

Якщо поверхня дуже волога, крім цього, похолоднішало, не варто косити газон, оскільки ви можете пошкодити траву та кореневу систему.

Занадто коротка стрижка трави

Майже кожна людина хоча б раз у житті підстригалася надто коротко. Хоча невдала стрижка може зіпсувати настрій, така ж ситуація при підстриганні трави може завдати реальної шкоди вашому газону.

Занадто коротка стрижка трави може спричинити стрес для газону і сприяти росту бур'янів, як зазначає Джин Кабальєро, експерт в індустрії озеленення.

Щоб випадково не підстригти газон занадто коротко, пропонують легкий для запам'ятовування трюк, який допоможе вашому газону мати чудовий вигляд, без шкоди рослинам.

Для цього варто дотримуватися правила однієї третини, підстригаючи лише третину висоти травинки за один раз.

Не оглядати ділянку перед косінням

Між кожним косінням росте не лише трава, а й інші рослини - зокрема, й бур'яни. Які продовжать тягнутися до сонця, якщо їх зрізати, а не вирвати з корінням, належним чином обробивши ділянку.

Тож перед початком роботи слід завжди обходити сад, щоб переконатися, що у дворі немає жодних бур'янів, палиць, каміння та інших предметів. Адже це може навіть призвести до ламання коси або газонокосарки.

Повторювані схеми косіння

Вам може здаватися, що підтримувати постійну схему косіння - найкраще ландшафтне рішення. Проте фахівці вважають, що потрібно уникати надмірної рутини - постійне скошування в одному напрямку ущільнює ґрунт і виснажує траву.

Щоб уникнути непотрібних проблем в майбутньому, радять змінювати напрям скошування кожного разу.

Залишати скошену траву на газоні купами

Навіть якщо скошеної трави небагато, її не радять залишати купами - за словами фахівців, це перешкоджає сонячному промінню і кисню, погіршуючи ріст трави.

Аби уникнути неприємних для газону наслідків, скошену зелень радять розподіляти рівномірно ділянкою. Інший варіант - додати скошене до компостної ями.