Покращать якість ґрунту: 7 рослин, які допоможуть у садівництві

Існує багато способів зробити сад барвистим від квітів, але необхідною передумовою є хороша якість ґрунту. Один з найпростіших варіантів забезпечити це, особливо для садівників-початківців - за допомогою рослин, які природним чином покращують ґрунт.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Соняшники

Соняшники мають розгалужену кореневу структуру, яка допомагає їм залишатися прямими при значній висоті.

Їхнє глибоке і міцне коріння сягає далеко вглиб землі, ефективно створюючи канали для води, повітря і поживних речовин, необхідних для створення гарного стану ґрунту з часом.

Соняшники (фото: Freepik)

Кейлін Хьюітт, провідний флорист компанії The Bouqs, зауважує: ці рослини також допомагають виводити з ґрунту шкідливі метали, які заважають рослинам квітнути.

Чорнобривці

Чорнобривці (фото: Freepik)

Якщо ви любите яскраві теплі кольори, то, швидше за все, вам сподобаються чорнобривці. Ці квіти, як і соняшники, також мають розвинену кореневу систему, яка приносить користь ґрунту, а їх запах може відлякувати шкідників.

Люцерна

Люцерну додають до страв (фото: Freepik)

Якщо ви вирощуєте люцерну, салати не лише стануть смачнішими та поживнішими, але й покращиться якість ґрунту. Адже глибоке стрижневе коріння люцерни допомагає аерувати ґрунт і забезпечує кращий дренаж, змінюючи структуру землі.

За словами садівників, люцерну можна використовувати як покривну культуру, яка фіксує азот у ґрунті та діє як жива мульча для інших рослин.

Оскільки люцерна росте дуже щільно, вона запобігає ерозії ґрунту і сприяє поглинанню вуглецю шляхом фотосинтезу.

Горох

Горох (фото: Wikipedia)

Горох та інші бобові відомі як рослини, що збалансовують рівень азоту - вони можуть з часом значно підвищити вміст цієї життєво важливої поживної речовини в ґрунті.

Азот є основним компонентом амінокислот, своєрідних будівельних блоків білків, без яких рослини в'януть і гинуть. Тож рослина, яка виробляє азот - як-от горох - у великій кількості, безумовно корисна для родючості ґрунту і здорових рослин.

Конюшина

Конюшина (фото: Freepik)

Конюшина - це не лише барвиста альтернатива трав'яному газону. Її квіти приваблюють як комах-запилювачів, так і корисних комах, які допомагають контролювати популяцію шкідників, що також впливає на якість ґрунту.

Розторопша плямиста

Розторопша плямиста (фото: Wikipedia)

За словами експертів в садівництві, розторопша має ґрунтотворні властивості, які можуть допомогти саду рости і залишатися здоровим.

Крім цього, рослина багата на калій, а її міцне і довге коріння допомагає розпушувати ґрунт і виносити залізо ближче до поверхні, що покращує структуру ґрунту.

Люпин

Люпин (фото: Freepik)

Х'юітт цінує люпин в садівництві з багатьох причин, і не лише тому, що він покращує ґрунт - насамперед через те, що ці тендітні квітки легко вирощувати.

Та головне, люпин має кореневу систему, яка приносить користь ґрунту та рослинам поруч, збалансовуючи рівень азоту у ґрунті.