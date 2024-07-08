Хотите аккуратный газон на участке? 5 ошибок при кошении, которых следует избегать

Косить мокрую траву

Обильные дожди - как весной, так и летом - приводят к тому, что газон будет достаточно влажным, когда придет время для кошения.

Однако Коди Дж. Кеттерлинг, эксперт по уходу за газоном и садом, отмечает, что стоит дважды подумать об этой процедуре, если земля еще не успела просохнуть.

Если поверхность очень влажная, кроме этого, похолодало, не стоит косить газон, поскольку вы можете повредить траву и корневую систему.

Слишком короткая стрижка травы

Почти каждый человек хотя бы раз в жизни подстригался слишком коротко. Хотя неудачная стрижка может испортить настроение, такая же ситуация при подстригании травы может нанести реальный урон вашему газону.

Слишком короткая стрижка травы может повлечь за собой стресс для газона и способствовать росту сорняков, как отмечает Джин Кабальеро, эксперт в индустрии озеленения.

Чтобы случайно не подстричь газон слишком коротко, предлагают легкий для запоминания трюк, который поможет вашему газону выглядеть прекрасно, без ущерба растениям.

Для этого следует соблюдать правила одной трети, подстригая только треть высоты травинки за один раз.

Не осматривать участок перед кошением

Между каждым кошением растет не только трава, но и другие растения - в частности, и сорняки. Которые продолжат тянуться к солнцу, если их срезать, а не вырвать с корнями, должным образом обработав участок.

Поэтому перед началом работы всегда следует обходить сад, чтобы убедиться, что во дворе нет никаких сорняков, палок, камней и других предметов. Ведь это может даже привести к поломке косы или газонокосилки.

Повторяющиеся схемы кошения

Вам может казаться, что поддерживать постоянную схему кошения - лучшее ландшафтное решение. Однако специалисты считают, что нужно избегать чрезмерной рутины - постоянное скашивание в одном направлении уплотняет почву и истощает траву.

Чтобы избежать ненужных проблем в будущем, советуют менять направление скашивания каждый раз.

Оставлять скошенную траву на газоне кучами

Даже если скошенной травы немного, ее не советуют оставлять кучами - по словам специалистов, это препятствует солнечным лучам и кислороду, ухудшая рост травы.

Чтобы избежать неприятных для газона последствий, скошенную зелень советуют распределять равномерно по участку. Другой вариант - добавить скошенное в компостную яму.