Хочете iOS 26 просто зараз? Ось як встановити бету-версію оновлення на iPhone

Важливе попередження перед завантаженням iOS 26

Хоча бета-версія iOS 26 для розробників безкоштовна, важливо пам'ятати, що вона призначена для тестування, а не для повсякденного використання. Ранні збірки часто містять помилки, які можуть призводити до збоїв застосунків, швидкого розрядження батареї, перегріву телефона і загального уповільнення роботи пристрою.

Якщо у вас немає гострої необхідності тестувати програмне забезпечення під наступну версію від Apple, розумніше дочекатися публічної бета-версії (яка вийде наступного місяця) і встановлювати її на основний iPhone.

Які моделі iPhone підтримують iOS 26?

Якщо у вас iPhone 11 або новіша модель, ви зможете завантажити iOS 26. Це означає, що покоління iPhone XR/XS не підтримують, а всі пристрої з чипом A13 Bionic і новіші, включно з майбутніми моделями iPhone 17, занесені до списку.

Ось повний перелік сумісних моделей iPhone, які зможуть працювати на iOS 26:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (друге покоління і новіше)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Лінійка iPhone 17 (ще не анонсована)

Варто зазначити, що функції Apple Intelligence доступні тільки на сумісних телефонах, які включають будь-які моделі iPhone 16, а також iPhone 15 Pro і Pro Max.

Що потрібно знати, перш ніж завантажувати бета-версію iOS 26 для розробників

Перш ніж почати установку бета-версії iOS 26 для розробників, є кілька важливих кроків:

Перевірте свій пристрій

Ця бета-версія працює тільки на iPhone 11 і новіше. Якщо ви хочете використовувати ключові функції Apple Intelligence, вам знадобиться iPhone 15 Pro, 15 Pro Max або будь-яка модель з майбутньої лінійки iPhone 17.

Оновіться до останньої публічної версії

Переконайтеся, що ваш телефон уже працює на найактуальнішій стабільній збірці (зараз це iOS 18.5). Це допоможе запобігти будь-яким проблемам, які можуть виникнути під час оновлення із застарілого програмного забезпечення.

Забезпечте хороше Wi-Fi з'єднання

Для бездоганної установки вам знадобиться стабільне Wi-Fi-з'єднання.

Переконайтеся, що на вашому телефоні достатньо місця

Для завантаження бета-версії iOS 26 для розробників вам знадобиться не менше 15 ГБ вільного місця.

Створіть архівну резервну копію

Звичайна резервна копія iCloud може бути перезаписана; вам потрібна та, яку не можна перезаписати.

На Mac підключіть iPhone, відкрийте Finder, виберіть свій пристрій, натисніть "Створити резервну копію зараз" (Back Up Now), "Керування резервними копіями" (Manage Backups), клацніть правою кнопкою миші на новій резервній копії та виберіть "Архівувати" (Archive).

На Windows процес аналогічний: відкрийте iTunes, натисніть "Створити резервну копію зараз", знайдіть резервну копію в "Налаштуваннях" (Preferences) і архівуйте її.

Якщо бета-версія з якоїсь причини порушить роботу вашого телефону, вам доведеться перевести телефон у режим відновлення (Recovery Mode), відновити iOS 18.5, а потім повернути ту саму заархівовану резервну копію на пристрій.

Розмір бета-версії iOS 26 для розробників становить 15,28 ГБ (фото: CNET)

Як встановити бета-версію iOS 26 для розробників на ваш iPhone

Apple тепер дозволяє будь-кому встановлювати бета-версії для розробників безкоштовно. Для цього відвідайте сайт Apple Developer на пристрої, який ви плануєте оновити, відкрийте меню (три горизонтальні смужки), виберіть "Обліковий запис" (Account) і увійдіть у систему за допомогою Apple ID цього пристрою.

Погодьтеся з умовами, позначте необхідні поля і натисніть "Відправити" (Submit). Можливо, вам також буде потрібно увімкнути "Режим розробника" (Developer Mode) у "Налаштуваннях" (Settings), "Конфіденційність і безпека" (Privacy and Security).

Після реєстрації в Apple Developer ви повинні побачити опцію завантаження бета-версії iOS 26 для розробників у своїх налаштуваннях.

На пристрої відкрийте "Налаштування" (Settings), "Основні" (General), "Оновлення ПЗ" (Software Update), "Бета-оновлення" (Beta Updates) і виберіть "Бета-версія iOS 26 для розробників" (iOS 26 Developer Beta).

Поверніться назад і натисніть "Завантажити та встановити" (Download and Install) під новою опцією, що з'явилася, "Бета-версія iOS 26 для розробників".

Нарешті, введіть свій пароль, прийміть умови використання і дайте установнику завершити процес. При хорошому Wi-Fi-з'єднанні завантаження і перезавантаження повинні зайняти приблизно 10-15 хвилин.