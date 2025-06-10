Хотите iOS 26 прямо сейчас? Вот как установить бету-версию обновления на iPhone

Важное предупреждение перед загрузкой iOS 26

Хотя бета-версия iOS 26 для разработчиков бесплатна, важно помнить, что она предназначена для тестирования, а не для повседневного использования. Ранние сборки часто содержат ошибки, которые могут приводить к сбоям приложений, быстрому разряду батареи, перегреву телефона и общему замедлению работы устройства.

Если у вас нет острой необходимости тестировать программное обеспечение под следующую версию от Apple, разумнее дождаться публичной бета-версии (которая выйдет в следующем месяце) и устанавливать ее на основной iPhone.

Какие модели iPhone поддерживают iOS 26?

Если у вас iPhone 11 или более новая модель, вы сможете загрузить iOS 26. Это означает, что поколение iPhone XR/XS не поддерживается, а все устройства с чипом A13 Bionic и новее, включая будущие модели iPhone 17, включены в список.

Вот полный перечень совместимых моделей iPhone, которые смогут работать на iOS 26:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (второе поколение и новее)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Линейка iPhone 17 (еще не анонсирована)

Стоит отметить, что функции Apple Intelligence доступны только на совместимых телефонах, которые включают любые модели iPhone 16, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.

Что нужно знать, прежде чем загружать бета-версию iOS 26 для разработчиков

Прежде чем начать установку бета-версии iOS 26 для разработчиков, есть несколько важных шагов:

Проверьте свое устройство

Эта бета-версия работает только на iPhone 11 и новее. Если вы хотите использовать ключевые функции Apple Intelligence, вам понадобится iPhone 15 Pro, 15 Pro Max или любая модель из будущей линейки iPhone 17.

Обновитесь до последней публичной версии

Убедитесь, что ваш телефон уже работает на самой актуальной стабильной сборке (сейчас это iOS 18.5). Это поможет предотвратить любые проблемы, которые могут возникнуть при обновлении с устаревшего программного обеспечения.

Обеспечьте хорошее Wi-Fi соединение

Для безупречной установки вам потребуется стабильное Wi-Fi-соединение.

Убедитесь, что на вашем телефоне достаточно места

Для загрузки бета-версии iOS 26 для разработчиков вам потребуется не менее 15 ГБ свободного места.

Создайте архивную резервную копию

Обычная резервная копия iCloud может быть перезаписана; вам нужна та, которую нельзя перезаписать.

На Mac подключите iPhone, откройте Finder, выберите свое устройство, нажмите "Создать резервную копию сейчас" (Back Up Now), "Управление резервными копиями" (Manage Backups), щелкните правой кнопкой мыши по новой резервной копии и выберите "Архивировать" (Archive).

На Windows процесс аналогичен: откройте iTunes, нажмите "Создать резервную копию сейчас", найдите резервную копию в "Настройках" (Preferences) и архивируйте ее.

Если бета-версия по какой-либо причине нарушит работу вашего телефона, вам придется перевести телефон в режим восстановления (Recovery Mode), восстановить iOS 18.5, а затем вернуть ту самую заархивированную резервную копию на устройство.

Размер бета-версии iOS 26 для разработчиков составляет 15,28 ГБ (фото: CNET)

Как установить бета-версию iOS 26 для разработчиков на ваш iPhone

Apple теперь позволяет любому желающему устанавливать бета-версии для разработчиков бесплатно. Для этого посетите сайт Apple Developer на устройстве, которое вы планируете обновить, откройте меню (три горизонтальные полоски), выберите "Учетная запись" (Account) и войдите в систему с помощью Apple ID этого устройства.

Согласитесь с условиями, отметьте необходимые поля и нажмите "Отправить" (Submit). Возможно, вам также потребуется включить "Режим разработчика" (Developer Mode) в "Настройках" (Settings), "Конфиденциальность и безопасность" (Privacy and Security).

После регистрации в Apple Developer вы должны увидеть опцию загрузки бета-версии iOS 26 для разработчиков в своих настройках.

На устройстве откройте "Настройки" (Settings), "Основные" (General), "Обновление ПО" (Software Update), "Бета-обновления" (Beta Updates) и выберите "Бета-версия iOS 26 для разработчиков" (iOS 26 Developer Beta).

Вернитесь назад и нажмите "Загрузить и установить" (Download and Install) под появившейся новой опцией "Бета-версия iOS 26 для разработчиков".

Наконец, введите свой пароль, примите условия использования и дайте установщику завершить процесс. При хорошем Wi-Fi-соединении загрузка и перезагрузка должны занять примерно 10-15 минут.