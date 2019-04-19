Не хочет лезть в эту грязь: Елена Зеленская рассказала, кем мечтает стать ее дочь

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призналась, что муж уже переживает за будущую профессию дочери Александры. Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью для издания "Сегодня".

Зеленская отметила, что 14-летняя дочь Александра в последнее время подумывала о журналистике, но после избирательной компании она сообщила, что не хочет в это лезть.

"Планы насчет будущей профессии меняются, причем очень часто. Вова по этому поводу начинает немного переживать, ведь нам уже надо немного готовиться к поступлению. И хотя осталось еще три года, нужно уже определяться, какие предметы должны быть в приоритете. А Саша пока думает. Последние ее мысли были связаны с журналистикой, но после всех этих скандалов она сказала, что не хочет лезть в эту грязь. Мы пытаемся ей объяснить, что журналистика бывает разной, не все журналисты одинаковые. Так что пока она решает", - рассказала Елена Зеленская.

Дочь Владимира Зеленского Александра (1+1)

Также она призналась, что в их семье царит демократия и все обязанности разделены. Если нужно принять какое-то глобальное решение, то Владимир Зеленский и Елена Зеленская советуются с детьми.

"У нас демократия. Конечно, как и во многих семьях, у нас разделены обязанности. Папа больше занимается внешней политикой, мама — внутренней. Поскольку папы на всех не хватает, больше времени с детьми провожу я, поэтому в основном и решаю все организационные вопросы. Иногда сам Владимир не против в чем-то поучаствовать, но я стараюсь освободить его от дополнительных обязанностей. Хотя глобально все крупные решения в жизни нашей семьи мы принимаем, разумеется, вместе. В том числе советуясь с детьми: они же тоже живут в семье и должны быть всем довольны", - добавила жена кандидата в президенты Украины.

Иногда для того, чтобы провести вместе отдых, Зеленским приходится старшую дочь отпрашивать со школы, так как отпуск не всегда совпадает с каникулами.

"Если у нас появляется возможность куда-то поехать, мы всегда берем с собой детей. И, честно говоря, это не всегда хорошо. Потому что наши отпуска не всегда совпадают со школьными каникулами, и нам приходится отпрашивать Сашу из школы. А все для того, чтобы больше времени провести вместе. Мы стараемся придерживаться традиции вместе ужинать, но из-за сложных графиков и это не всегда удается. Это самое классное время дня, когда мы можем всей семьей что-то обсудить. Несколько лет подряд нам удавалось совместить зимний отдых и день рождения наших мальчиков. Это было очень удобно. Ведь в Киеве уже праздновать достаточно затруднительно — столько друзей, знакомых, которых и хочется, и надо пригласить. А когда ты в отъезде, вопрос немного облегчается", - рассказала Зеленская.

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