Было всякое: жена Зеленского рассказала о ссорах с мужем

Владимир Зеленский и жена Елена (twitter.com/ridus)

Жена Зеленского призналась, что ей неприятно, когда он целуется с другими женщинами

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская призналась, что они с мужем уже много лет притираются друг к другу и даже ссорятся. Об этом она рассказала в интервью для издания "Сегодня".

Елена Зеленская сообщила, что в ее семейной жизни с Владимиром Зеленским бывало всякое и муж может промолчать или не отреагировать на какие-то ее слова, если она перегнула палку. Все конфликты они стараются решать разговорами и с годами научились чувствовать, когда не стоит продолжать разговоры.

"Мы оба быстро отходчивые. Если вечером поругались, то утром уже разговариваем. Конечно, как и в каждой семье, у нас случаются какие-то ссоры, но мы всегда стараемся разговаривать. С годами ты понимаешь, что даже мелкие недоговорки потом могут привести к большой проблеме. Поэтому мы стараемся все решать на берегу. Мы уже много лет притираемся друг к другу и уже достигли в этом успеха. Мы чувствуем, когда вообще не стоит ничего говорить и лучше помолчать просто. Он даже чаще меня может промолчать и не отреагировать на какие-то мои приколы. Поэтому в основном терпит он. И если он уже начинает отвечать — значит, я уже перегнула палку. А так я могу, конечно, обидеться, если он в отъезде, а я не могу ему сутки дозвониться. Могу высказать претензию, но не более этого. Слава богу, мы прошли этот этап. Хотя было всякое", - рассказала Зеленская.

Владимир Зеленский может промолчать в ссорах с женой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также жена кандидата в президенты высказалась и о ревности, так как ее муж часто снимается в фильмах с различными партнершами.

"Ревность сейчас на паузе. Ревность же возникает тогда, когда ты видишь, как твой близкий человек может ответить симпатией кому-то или обращает внимание на кого-то. А когда поводов в принципе нет, то и ревность отходит на второй план. Тем более мы работаем вместе, и я всегда знаю, где он и чем занимается. И если он говорит, что на совещании, он действительно на нем, и не врет. В этом случае важно доверие. Конечно, у женщин фантазия безгранична, и понапридумывать себе можно что угодно. Но я этим не занимаюсь. Поэтому мы и не прячем друг от друга телефоны", - объяснила Зеленская и добавила, что в начале отношений вопрос с ревностью был более острый.

"Но в начале отношений, конечно, были разные моменты. Владимир как-то признавался, что ревновал меня к кому-то. И рассказал он об этом только через пять лет, как это случилось. А тогда вообще никакого вида не подал. В этом плане он страшно скрытный, считает ниже своего достоинства показать, что он может ревновать. Я его потом спрашивала, почему он сразу не рассказал, ведь мне бы было приятно даже", - призналась жена Зеленского.

Елена Зеленская призналась, что ей неприятно, когда муж целуется на съемках с другими (facebook.com/Елена Зеленская)

Она отметила, что, когда впервые увидела, как Владимир Зеленский целуется на съемочной площадке с другой женщиной, ей стало неприятно.

"Первый раз я увидела это вживую, причем случайно. Снимали финальную сцену фильма "Любовь в большом городе", я приехала на съемочную площадку, чтобы вместе пообедать и что-то обсудить. А тут так совпало. По правде, издалека это выглядело не очень приятно, мне даже стало немного не по себе. Но когда Владимир вышел из кадра, все встало на свои места. Ведь ничего интимного в этом процессе нет. И когда я вижу подобные сцены с ним на экране, реагирую спокойно. Больше переживает он. В такие моменты близости старается даже выйти из зала, причем под разными предлогами. Конечно, какая-то неловкость есть", - добавила Елена Зеленская.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская рассказала, как ее муж готовится к дебатам с Петром Порошенко.

А также рассказывали о том, что Зеленский шокировал сеть заявлением о том, что не будет участвовать в дебатах.