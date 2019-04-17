Может впасть в ступор: Елена Зеленская о дебатах мужа с Порошенко

Елена и Владимир Зеленский (facebook.com/znaj.ua)

Жена Зеленского сделала заявление о дебатах мужа с Порошенко

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказала, почему ее супруг так редко дает пресс-конференции и как он готовится к дебатам, которые должны состояться в пятницу, 19 апреля. Об этом она рассказала в интервью для издания "Апостроф".

Елена Зеленская считает, что ее муж может противостоять Петру Порошенко в дебатах. Она отметила, что во время предвыборной программы он сознательно не пытался играть в политика.

"Конечно, любой может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он готовится сейчас. Самое главное в этом всем, что он всю свою предвыборную программу не пытался играть в политика, он какой был, таким и есть. И все его публичные высказывания, все интервью, все видео — это все было неподготовленным. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался (улыбается). Но дебаты - это публичное выступление, а он в этом хорош", - рассказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская (facebook.com/Елена Зеленская)

Она считает, что ее мужу стоит поучаствовать в дебатах, так как остались люди, которые пока ничего о нем не знают.

"Это вопрос, и правда, дискуссионный, мы все очень много об этом говорим. Но с другой стороны, какие-то планы и какая-то информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании. Что-то, наверное, нужно рассказать дополнительно. Показать, в чем ты уже разобрался и что ты собираешься делать, есть много интересных моментов. Сторонники точно не отвернутся, но есть еще люди, которые не понимают, кто он, и выступают против только потому, что им кажется, что за этой фигурой ничего не стоит: ни команды, ни плана действий. Таких людей можно попытаться убедить - и мне кажется, такой шанс есть", - добавила она.

Елена и Владимир Зеленские (facebook.com/Елена Зеленская)

Зеленская призналась, что это она посоветовала мужу не выходить к журналистам, так как ему нужно многое успеть и накопить знания в быстром темпе.

"Сейчас к нему звучит много претензий, что он скрывается от прессы. Я не советовала ему выходить к журналистам. На самом деле и без того много выходов, кому-то отказывают, но многим нет. Просто все успеть нереально. Одна из претензий заключается в том, что он опять же, неопытный, но знания и опыт накапливаются. Все последние месяцы он этим занимался, у него целыми днями идут консультации с экспертами. Это сложный процесс, это даже не учеба, это работа. Он должен вникнуть фактически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно", - рассказала Елена Зеленская.

Она отметила, что уже накопилась усталость от обвинений в наркомании и "черного пиара". При чем не только у семьи Зеленского, но и у его близких друзей, знакомых. Особенно, по словам Зеленской, ей жаль родителей, которые переживают.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский выдвинул Порошенко новые требования о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский.

Новые требования Владимира Зеленского (facebook.com/zelenskiy95)

А также рассказывали о том, что мама Владимира Зеленского эмоционально высказалась о предвыборной компании сына.

Кроме того, мы сообщали о том, что появилась пошаговая инструкция о том, как попасть на дебаты Зеленского и Порошенко.