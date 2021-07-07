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В Хмельницком во время зарядки сгорел электромобиль: видео тушения

Автор: Тетяна Самарук

В Хмельницком электромобиль Nissan Leaf вспыхнул во время зарядки возле ТЦ "Оазис".

Видео опубликовали в Telegram-канале "Хмельницкий LIVE".

Так, происшествие произошло, 6 июля. Что именно стало причиной возгорания - пока неизвестно.

На видео видно, что электромобиль выгорел почти дотла. Тушить его пришлось несколькими порошковыми огнетушителями.

В комментариях пользователи пишут, что у автомобиля, видимо, перегрелась батарея и произошло возгорание.

  • 100% перегрелась батарея. Я лучше пока на бензине покатаюсь;
  • А потом говорят, что электрокар - это безопасно;
  • Ну на газу и бензине машин погорело больше
  • Не факт, что в электромашинах родные аккумуляторы, может какой самопал или ремонтированы, то тогда легко может замкнуть.

Хмельницкий 6 июля, около 16 часов, на парковке возле ТРЦ "Оазис" горел Nissan Leaf во время зарядки. #ELECTROPOLICE #NissanLeaf

Posted by Electro Police on Wednesday, July 7, 2021

Ранее мы сообщали, что под Черниговом на ходу вспыхнуло авто. Люди смогли самостоятельно выбраться из авто перед тем, как оно оказалось полностью охвачено огнем. Потушить пламя удалось не так быстро.

Также перед этим в Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка, а само ЧП очевидцы сняли на видео.

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автомобиливозгорание