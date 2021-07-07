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У Хмельницькому під час зарядки згорів електромобіль: відео гасіння

Автор: Тетяна Самарук

У Хмельницькому електромобіль Nissan Leaf спалахнув під час зарядки біля ТЦ "Оазис".

Відео опублікували в Telegram-каналі "Хмельницький LIVE".

Так, подія сталася, 6 липня. Що саме стало причиною займання - поки невідомо.

На відео видно, що електромобіль вигорів майже вщент. Гасити його довелося декількома порошковими вогнегасниками.

У коментарях користувачі пишуть, що в автомобіля, мабуть, перегрілась батарея і відбулося загоряння.

  • 100% перегрілась батарея. Я краще поки на бензині покатаюся;
  • А потім кажуть, що електрокар - це безпечно;
  • Ну на газу і бензині машин погоріло більше
  • Не факт, що в електромашинах рідні акумулятори, може якийсь самопал чи ремонтовані, то тоді легко може замкнути.

Хмельницький 6 липня, близько 16-ї години, на парковці біля ТРЦ "Оазис" горів Nissan Leaf під час зарядки. #ELECTROPOLICE #NissanLeaf

Posted by Electro Police on Wednesday, July 7, 2021

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом на ходу спалахнуло авто. Люди змогли самостійно вибратися з авто перед тим, як воно виявилося повністю охоплене вогнем. Загасити полум'я вдалося не так швидко.

Також перед цим у Харкові біля вокзалу спалахнула і повністю згоріла маршрутка, а саму НП очевидці зняли на відео.

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