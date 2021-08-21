В Хмельницком на свадьбе молодоженам подарили гору собачьего корма (фото)

По словам невесты, таким образом они решили помочь четвероногим подопечным Староконстантиновского приюта для собак, о котором узнали в соцсетях.

Поэтому молодожены на собственной свадьбе фотографировались не с букетами цветов, а с сумками собачьего корма. В частности, такое решение приняла невеста, а жених поддержал ее решение.

Как рассказала Ольга, примерно 85 гостей принесли большую пачку корма. Также она отметила, что дома она имеет трех собак, за которыми ухаживает сама. Кроме того, иногда она их водит в салон для собак.

"Любовь к животным лично у меня всю жизнь, с тех пор как появилась первая собака, которую я очень хотела. У мужчины — как он со мной. Эта любовь к животным стала очень сильной", - говорит Ольга.

От такого странного приглашения удивлялись в основном люди постарше и только переспрашивали, или это не шутка. А друзья поддерживают девушку и понимают.

Вместо цветов хмельницкие молодожены заказали на свадьбу корм (фото: suspilne.media)

Вместо цветов хмельницкие молодожены заказали на свадьбу корм (фото: unas.news)