У Хмельницькому на весіллі молодятам подарували гору собачого корму (фото)

За словами нареченої, таким чином вони вирішили допомогти чотирилапим підопічним Старокостянтинівського притулку для собак, про який дізналися в соцмережах.

Тому молодята на власному весіллі фотографувалися не з букетами квітів, а з торбами собачого корму. Зокрема, таке рішення прийняла наречена, а наречений підтримав її рішення.

Як розповіла Ольга, приблизно 85 гостей принесли велику пачку корму. Також вона зазначила, що вдома вона має трьох собак, за якими доглядає сама. Окрім того, інколи вона їх водить у салон для собак.

"Любов до тварин особисто в мене все життя, відколи з'явилася перша собака, яку я дуже хотіла. В чоловіка — відколи він зі мною. Ця любов до тварин стала дуже сильною", — каже Ольга.

Від такого дивного запрошення дивувались в основному старші люди і тільки перепитували, чи це не жарт. А друзі підтримують дівчину та розуміють.

Замість квітів хмельницькі молодята замовили на весілля корм (фото: suspilne.media)

Замість квітів хмельницькі молодята замовили на весілля корм (фото: unas.news)