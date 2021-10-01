В Хмельницком подростки с помощью липучки для мух обманули денежный аттракцион (видео)

Так, на ролике видно, как двое подростков распаковывают липучку и осторожно вставляют ее в верхнюю часть аттракциона.

Однако сперва у них не получилось, но потом они практически полностью раскрутили липучку и поместили ее в автомат. В результате на ленту прилипли десятки различных купюр, которые оставалось всего лишь вытащить.

"Когда автомат начинает подбрасывать деньги (которые бы по правилам должны были ловить руками), они начинают прилипать к ленте. Смогли ли ребята потом оттереть купюры от клея, неизвестно", — говорится под видео.

В комментариях пользователи с юмором отнеслись к ситуации и пишут, что подростки изобретательны.