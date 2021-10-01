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В Хмельницком подростки с помощью липучки для мух обманули денежный аттракцион (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Хмельницком подростки с помощью липучки для мух обманули аттракцион "Бабломет", в котором нужно ловить деньги. Видео в сети стало популярным.

Об этом сообщили "Вартові Еспресо".

Так, на ролике видно, как двое подростков распаковывают липучку и осторожно вставляют ее в верхнюю часть аттракциона.

Однако сперва у них не получилось, но потом они практически полностью раскрутили липучку и поместили ее в автомат. В результате на ленту прилипли десятки различных купюр, которые оставалось всего лишь вытащить.

"Когда автомат начинает подбрасывать деньги (которые бы по правилам должны были ловить руками), они начинают прилипать к ленте. Смогли ли ребята потом оттереть купюры от клея, неизвестно", — говорится под видео.

В комментариях пользователи с юмором отнеслись к ситуации и пишут, что подростки изобретательны.

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