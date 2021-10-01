RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили грошовий атракціон (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Хмельницькому підлітки за допомогою липучки для мух обдурили атракціон "Бабломет", в якому потрібно ловити гроші. Відео у мережі стало популярним.

Про це повідомили "Вартові Еспресо".

Так, на ролику видно, як двоє підлітків розпаковують липучку й обережно вставляють її в верхню частину атракціону.

Однак спершу у них не вийшло, але потім вони практично повністю розкрутили липучку і помістили її в автомат. В результаті на стрічку прилипли десятки різних купюр, які залишалося всього лише витягнути.

"Коли автомат починає підкидати гроші (які б за правилами мали ловити руками), вони починають прилипати до стрічки. Чи змогли хлопці потім відтерти купюри від клею, невідомо", — йдеться під відео.

У коментарях користувачі з гумором поставилися до ситуації та пишуть, що підлітки винахідливі.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові в спортивному центрі скаржаться на жахливі умови.

Також ми писали, що юна блогерка потрапила в скандал через відео із собаками.

Читайте РБК-Україна в Google News
подростки