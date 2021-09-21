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Юная блогерша попала в скандал из-за видео с собаками: "пошли воевать за Украину" (видео)

Новина українською →
Новояворовск, Вторник 21 сентября 2021 15:13
Юная блогерша попала в скандал из-за видео с собаками: "пошли воевать за Украину" (видео) Ученица попала в скандал из-за видео у ТикТок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Новояворовск Львовской области ученица лицея Вероника вызвала скандал из-за видео в ТикТок. В частности, девушка сняла на камеру стаю собак, написав: "Пошли воевать за Украину".

Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Новояворовск".

Так, несовершеннолетняя учится в 9 классе. Первое видео она сняла с окна здания на улице Тараса Шевченко в своем населенном пункте.

"Пока в стране идет война, гибнут молодые ребята, молодежь шутит", – возмутился автор поста.

Школьница после волны критики записала на камеру свои публичные извинения. На видео она назвала свое имя и заявила, что "позорит нацию, родителей и себя".

"Мне, честно, очень стыдно... Я не думала, что это так далеко зайдет. Я не думала, что видео распространят в паблике моего города", - сказала девочка.

По ее словам, видео стало известным лишь через неделю после создания. За это время она за него "вообще забыла", но скандальную "шутку" увидели администраторы местного интернет-сообщества.

Также девушка принесла искренние извинения и заявила, что больше подобного не повторит.

"Поступила очень плохо, честно", – добавила она.

Ранее мы сообщали, что блогерша показала свою ненависть к украинскому языку.

Также студентка из Харькова нецензурно выразилась об украинском языке.

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