Юная блогерша попала в скандал из-за видео с собаками: "пошли воевать за Украину" (видео)
В городе Новояворовск Львовской области ученица лицея Вероника вызвала скандал из-за видео в ТикТок. В частности, девушка сняла на камеру стаю собак, написав: "Пошли воевать за Украину".
Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Новояворовск".
Так, несовершеннолетняя учится в 9 классе. Первое видео она сняла с окна здания на улице Тараса Шевченко в своем населенном пункте.
"Пока в стране идет война, гибнут молодые ребята, молодежь шутит", – возмутился автор поста.
Школьница после волны критики записала на камеру свои публичные извинения. На видео она назвала свое имя и заявила, что "позорит нацию, родителей и себя".
"Мне, честно, очень стыдно... Я не думала, что это так далеко зайдет. Я не думала, что видео распространят в паблике моего города", - сказала девочка.
По ее словам, видео стало известным лишь через неделю после создания. За это время она за него "вообще забыла", но скандальную "шутку" увидели администраторы местного интернет-сообщества.
Также девушка принесла искренние извинения и заявила, что больше подобного не повторит.
"Поступила очень плохо, честно", – добавила она.
Ранее мы сообщали, что блогерша показала свою ненависть к украинскому языку.
Также студентка из Харькова нецензурно выразилась об украинском языке.