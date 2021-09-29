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В Харькове в спортивном центре жалуются на ужасные условия: везде ржавчина и конфликтный персонал (видео)

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Харьков, Среда 29 сентября 2021 18:05
В Харькове в спортивном центре жалуются на ужасные условия: везде ржавчина и конфликтный персонал (видео) Скандал в бассейне "Акварена" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове посетители начали жаловаться на бассейн "Акварена". В частности, в душе течет коричневая вода и везде холодно. Также местные жители говорят, что на одной дорожке плавает 10 человек, а работники бассейна кричат на клиентов.

Видео опубликовать в Telegram-канале "Netipichnyi Kharkov".

Местные жители рассказали о жалобах посетителей 29 сентября. Люди говорят, что там ничего не изменилось с советских времен.

На видео видно, как девушка подставляет руку в душе и на нее течет грязная коричневая вода. Отмечается, что там вокруг еще и сыплется ржавчина. В раздевалках – стужа, вода в бассейнах тоже холодная, а на дорожках плавает по 10 человек. Половина посетителей жалуется, что болеет из-за таких условий.

Кроме того, жалуются, что уборщицы не умеют разговаривать с людьми", а именно кричат на клиентов. К тому же бассейн "Акварена" совсем не обновляют и не ремонтируют.

"И не нужно рассказывать, что "вот же, мы вкладываем деньги в обновление футбольных полей". За аренду полей тоже платятся деньги. И как меня, клиента бассейна, касаются футбольные поля?",- говорит посетительница.

Как известно, годовой абонемент в бассейне "Акварена" стоит 13 тысяч гривен, а взамен полугодовой – 7 тысяч гривен, а месячный – 2 000 гривен. Клиенты жалуются, что цены не соответствуют условиям.

Ранее мы сообщали, что у НМУ им. Богомольца возник скандал за то что непривитых студентов отчисляют.

Также мы писали, что вокруг "Национального реестра рекордов Украины" разгорается громкий скандал.

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