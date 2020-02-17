ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницком на детей обвалился гараж: один ребенок погиб

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 16:31
В Хмельницком на детей обвалился гараж: один ребенок погиб
В Хмельницком на детей обрушился гараж (фото: РБК-Украина)

В Хмельницком детей привалил гараж

В Хмельницком произошел смертельный инцидент с детьми, которые играли на территории недостроенного гаражного массива. Дело в том, что гараж обвалился на детей, и один 12-летний ребенок скончался на месте.

Другому ребенку 2008 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. Инцидент произошел днем 16 февраля возле дома на улице Лесная 1/5.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, то один ребенок находился под завалами без признаков жизни. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.

Напомним, что в Днепре в общежитии рухнул потолок. При этом студенты снимали все на видео. Очевидцы рассказали, что все началось еще с трещин в потолке. Студентам Днепровской политехники приходилось подставлять тазики и ведра, поскольку из потолка постоянно капала вода.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове в школе во время уроков обвалился потолок. Интересно, что элементы потолка были не сильно старыми. Детям повезло, что инцидент случился, когда в школе была перемена, и никого в классе не было.

Мы также писали о том, что в киевском Доме учителя обвалился потолок во время того, как в зале 8-летние дети занимались бальными танцами. При этом дети во время обвала не пострадали, поскольку в момент обвала находились в другом конце зала.

В Хмельницком горела многоэтажка, прошла массовая эвакуация В Хмельницком произошел крупный пожар на базе автозапчастей
Новости Украины Хмельницкийобвал
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь