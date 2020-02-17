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У Хмельницькому на дітей обвалився гараж: одна дитина загинула

STYLERЖиття    17.02.2020 - 16:31
У Хмельницькому на дітей обвалився гараж: одна дитина загинула
У Хмельницькому на дітей обрушився гараж (фото: РБК-Україна)

У Хмельницькому дітей привалив гараж

У Хмельницькому стався смертельний інцидент з дітьми, які грали на території недобудованого гаражного масиву. Справа в тому, що гараж обвалився на дітей, і одна 12-річна дитина померла на місці.

Іншій дитині 2008 року народження діагностували закриту черепно-мозкову травму. Її госпіталізували. Інцидент стався вдень 16 лютого біля будинку на вулиці Лісова 1/5.

Коли на місце події прибули рятувальники, то одна дитина перебувала під завалами без ознак життя. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Хмельницькій області.

Нагадаємо, що в Дніпрі в гуртожитку звалилась стеля. При цьому студенти знімали все на відео. Очевидці розповіли, що все почалося ще з тріщин на стелі. Студентам Дніпровської політехніки доводилося підставляти тази і відра, оскільки зі стелі постійно капала вода.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові у школі під час уроків обвалилася стеля. Цікаво, що елементи стелі були не сильно старими. Дітям пощастило, що інцидент стався, коли в школі була перерва, і нікого в класі не було.

Ми також писали про те, що в київському Будинку вчителя обвалилася стеля під час того, як у залі 8-річні діти займалися бальними танцями. При цьому діти під час обвалу не постраждали, оскільки в момент обвалу перебували в іншому кінці залу.

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