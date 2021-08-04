Хмельницкий накрыла жуткая непогода: последствия бури - на фото и видео

Обильные осадки довольно быстро превратили дороги и улицы в бурлящие реки, так как водостоки не справлялись с большим количеством дождевой воды. А вот во дворах образовались "бассейны", в которых стояли припаркованные авто.

Хмельницкий затопило после сильных дождей 4 августа (фото: facebook.com)

Значительно подтопило улицы Заричанскую, Черновола, Грушевского, Вайсера, Геологов, проспекты Мира, Свободы, Проскуровского подполья и прочие.

Улицы Хмельницкого затопило из-за мощного ливня 4 августа (фото: facebook.com/khmlv)

Видео: непогода в Хмельницком 4 августа

Также залило подземные переходы, а люди передвигались по городу, по колено в воде. Кстати, некоторые находчивые жители Хмельницкого даже достали лодки, и в прямом смысле слова плавали по улицам.

Видео: в Хмельницком люди плавали по улицам на лодках 4 августа

Крупный град оставил после себя в микрорайоне Выставка "холмики".

Град в Хмельницком 4 августа (фото: xm-inside.com)

Как передает местное информационное агентство "ХМ-Инсайд", около Каменецкого моста на улице Толстого внедорожник застрял в воде, заблокировав движение для других автомобилистов.

Видео: в Хмельницком после обильных осадков с водой "ушел" и асфальт 4 августа

А вот в микрорайоне Озерная движение остановила грязная "река".

Видео: непогода в Хмельницком 4 августа