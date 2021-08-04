Хмельницький накрила моторошна негода: наслідки бурі - на фото та відео

Хмельницький накрила потужна злива з градом 4 серпня, і в результаті негоди в місті залишилися затопленими багато вулиць, а в деяких місцях потоки води навіть змили асфальт, було ускладнено рух транспорту.
Жителі Хмельницького зняли наслідки розгулу стихії на фото і відео, після чого кадри розмістили в мережі.
Рясні опади досить швидко перетворили дороги і вулиці на вируючі річки, позаяк водостоки не справлялися з великою кількістю дощової води. А ось у дворах утворилися "басейни", в яких стояли припарковані авто.
Хмельницький затопило після сильних дощів 4 серпня (фото: facebook.com)
Значно підтопило вулиці зарічанську, Чорновола, Грушевського, Вайсера, Геологів, проспекти Миру, Свободи, Проскурівського підпілля та інші.
Вулиці Хмельницького затопило через потужну зливу 4 серпня (фото: facebook.com/khmlv)
Відео: негода у Хмельницькому 4 серпня
Також залило підземні переходи, а люди пересувалися містом по коліно у воді. До речі, деякі винахідливі жителі Хмельницького навіть дістали човни, і в прямому сенсі слова плавали вулицями.
Відео: у Хмельницькому люди плавали вулицями на човнах 4 серпня
Великий град залишив після себе в мікрорайоні Виставка "горбки".
Град у Хмельницькому 4 серпня (фото: xm-inside.com)
Як передає місцеве інформаційне агентство "ХМ-Інсайд", біля Кам'янецького мосту на вулиці Толстого позашляховик застряг у воді, заблокувавши рух для інших автомобілістів.
Відео: у Хмельницькому після рясних опадів з водою "пішов" і асфальт 4 серпня
А от у мікрорайоні Озерна рух зупинила брудна "річка".
Відео: негода у Хмельницькому 4 серпня
Як повідомлялося, раніше від потужного буревію постраждало Закарпаття - стихія тривала досить недовгий час, але встигла накоїти лиха.
Також ми писали про те, що у Львові пронісся страшний буревій, двоє людей загинули.