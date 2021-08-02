Закарпатье пострадало от мощного урагана: стихия наделала беды (видео)

В Закарпатской области 1 июля пронесся сильный ураган. Он принес с собой ветер, дожди и грозы. Стихия длилась достаточно недолгое время, но успела натворить беды.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Один из жителей Берегово сообщил, что на улице Кинижи дождь повалил несколько деревьев и движение было перекрыто.

Также стихия сносила крыши домов, о чем можно судить по следующему видео.

Сильную грозу в Берегово опубликовала на своей Facebook-странице Татьяна Петрова-Фекете.

Отмечается, что в селе Яноши стихия "побуянила" хорошо.

"В селе Яноши, что на Береговщине, деревья выкрутило, на грузовик с бензином упал электропровод. На месте работают пожарные и полиция. Движение почти перекрыт", - говорится в сообщении.

Над ликвидацией последствий непогоды работают работники ГСЧС, коммунальные службы, обслуживающие организации.

На Закарпатье пронесся ураган