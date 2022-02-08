Под Хмельницким больница взяла кредит, чтобы выплатить медикам зарплату

По словам директора больницы Леонида Радзивилюка, 7 число в их медучреждении - крайний срок выплаты заработной платы работникам.

Но, не получив средства от государства, больнице пришлось искать их на стороне, чтобы рассчитаться со своими сотрудниками.

Так, согласно постановлению Кабмина "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников заведений здравоохранения" от 12 января 2022 года №2, размер начисленной заработной платы работникам заведений здравоохранения за полностью выполненную месячную норму труда устанавливается:

врачам на уровне не менее 20 тысяч гривен;

для должностей младших специалистов с медицинским образованием (сестры медицинские) не менее 13 500 гривен.

"Во исполнение данного постановления на всех работника КП "Славутская ГБ", подлежащих под его действие, начислены указанные доплаты", - говорится в публикации.

Однако по состоянию на 7 февраля они так и не получили договор на финансирование в 2022 году с Национальной службой здоровья Украины по пакетам медицинских гарантий.

Чтобы раздобыть деньги для выплаты зарплат медикам, было принято решение воспользоваться услугой "Ощадбанка" овердрафт, то есть взять краткосрочный кредит.