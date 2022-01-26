ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минздрав проверит все медучреждения на соблюдение выплат новых окладов врачам

Новина українською →
Киев, Среда 26 января 2022 10:10
Минздрав проверит все медучреждения на соблюдение выплат новых окладов врачам Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял постановление, которым установил базовую заработную плату для медицинских работников на уровне - 13 500 гривен для медицинской сестры и 20 тысяч - для врача. Минздрав проверит все медучреждения на соблюдение соответствующих выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, ситуация, когда на счетах больницы лежат десятки миллионов гривен остатка, а при этом медицинский коллектив работает за минималку - абсолютно недопустима.

"Поэтому Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Так же проверки будут ждать и те больницы, в которых руководители принудительно пытаются перевести медиков на неполную ставку, при этом оставляя работать полный рабочий день", - заявил Ляшко.

Ляшко сообщил, что руководитель заведения, который решит таким образом "сэкономить" бюджет больницы, за счет обычного врача или медсестры, получит наказание.

Он добавил, что Министерство здравоохранения создало контакт-центр, где по телефону: 0-800-60-20-21 можно получить ответы относительно формирования способной сети учреждений здравоохранения госпитальных округов и выплат базовой заработной платы.

Напомним, с 1 января в Украине медики будут получать повышенные заработные платы

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Зарплата в Украине
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Санкции за агрессию. Какую цену заплатит Россия в случае вторжения в Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкции за агрессию. Какую цену заплатит Россия в случае вторжения в Украину