Під Хмельницьким лікарня взяла кредит, щоб виплатити медикам зарплату

За словами директора лікарні Леоніда Радзивілюка, 7 число в їх медзакладі - крайній термін виплати заробітної плати працівникам.

Але, не отримавши кошти від держави, лікарні довелося шукати їх на стороні, щоб розрахуватися зі своїми співробітниками.

Так, згідно з постановою Кабміну "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я" від 12 січня 2022 року №2, розмір нарахованої заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я за повністю виконану місячну норму праці встановлюється:

лікарям на рівні не менше 20 тисяч гривень;

для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (сестри медичні) не менше 13 500 гривень.

"На виконання даної постанови на всіх працівників КП "Славутська МЛ", які підлягають під його дію, нараховано зазначені доплати", - йдеться у публікації.

Однак станом на 7 лютого вони так і не отримали договір на фінансування в 2022 році з Національною службою здоров'я України по пакетах медичних гарантій.

Щоб роздобути гроші для виплати зарплат медикам, було прийнято рішення скористатися послугою "Ощадбанку" овердрафт, тобто взяти короткостроковий кредит.