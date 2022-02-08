ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Хмельницким больница взяла кредит, чтобы выплатить медикам зарплату

Новина українською →
Хмельницкая область, Вторник 08 февраля 2022 12:09
Под Хмельницким больница взяла кредит, чтобы выплатить медикам зарплату Коллаж РБК-Украина: для выплаты зарплаты медикам больница взяла кредит
Автор: Владимир Костырин

Руководство Славутской городской больницы в Хмельницкой области было вынуждено взять краткосрочный кредит для выплаты заработной платы работникам медучреждения и недопущения задолженности.

Об этом 8 февраля передали на сайте КП "Славутская ГБ".

По словам директора больницы Леонида Радзивилюка, 7 число в их медучреждении - крайний срок выплаты заработной платы работникам.

Но, не получив средства от государства, больнице пришлось искать их на стороне, чтобы рассчитаться со своими сотрудниками.

Так, согласно постановлению Кабмина "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников заведений здравоохранения" от 12 января 2022 года №2, размер начисленной заработной платы работникам заведений здравоохранения за полностью выполненную месячную норму труда устанавливается:

  • врачам на уровне не менее 20 тысяч гривен;
  • для должностей младших специалистов с медицинским образованием (сестры медицинские) не менее 13 500 гривен.

"Во исполнение данного постановления на всех работника КП "Славутская ГБ", подлежащих под его действие, начислены указанные доплаты", - говорится в публикации.

Однако по состоянию на 7 февраля они так и не получили договор на финансирование в 2022 году с Национальной службой здоровья Украины по пакетам медицинских гарантий.

Чтобы раздобыть деньги для выплаты зарплат медикам, было принято решение воспользоваться услугой "Ощадбанка" овердрафт, то есть взять краткосрочный кредит.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что проверят все медучреждения на соблюдение выплат новых окладов врачам.

Как сообщалось, с 1 января в Украине медики должны получать повышенные заработные платы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Зарплата в Украине
LITE
Слухи: Том Холланд и Зендая купили особняк
Слухи: Том Холланд и Зендая купили особняк