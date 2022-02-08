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Під Хмельницьким лікарня взяла кредит, щоб виплатити медикам зарплату

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Хмельницька область, Вівторок 08 лютого 2022 12:09
Під Хмельницьким лікарня взяла кредит, щоб виплатити медикам зарплату Колаж РБК-Україна: для виплати зарплати медикам лікарня взяла кредит
Автор: Володимир Костирін

Керівництво Славутської міської лікарні у Хмельницькій області було змушене взяти короткостроковий кредит для виплати заробітної плати працівникам медзакладу та недопущення заборгованості.

Про це 8 лютого передали на сайті КП "Славутська МЛ".

За словами директора лікарні Леоніда Радзивілюка, 7 число в їх медзакладі - крайній термін виплати заробітної плати працівникам.

Але, не отримавши кошти від держави, лікарні довелося шукати їх на стороні, щоб розрахуватися зі своїми співробітниками.

Так, згідно з постановою Кабміну "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я" від 12 січня 2022 року №2, розмір нарахованої заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я за повністю виконану місячну норму праці встановлюється:

  • лікарям на рівні не менше 20 тисяч гривень;
  • для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (сестри медичні) не менше 13 500 гривень.

"На виконання даної постанови на всіх працівників КП "Славутська МЛ", які підлягають під його дію, нараховано зазначені доплати", - йдеться у публікації.

Однак станом на 7 лютого вони так і не отримали договір на фінансування в 2022 році з Національною службою здоров'я України по пакетах медичних гарантій.

Щоб роздобути гроші для виплати зарплат медикам, було прийнято рішення скористатися послугою "Ощадбанку" овердрафт, тобто взяти короткостроковий кредит.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що перевірять всі медустанови на дотримання виплат нових окладів лікарям.

Як повідомлялося, з 1 січня в Україні медики повинні отримувати підвищені заробітні плати.

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