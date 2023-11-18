Хлопець освідчився своїй коханій, але вона вирішила його покинути: що пішло не так

Офіційне оформлення шлюбу - це завжди серйозний крок як для жінки, так і для чоловіка. Проте іноді буває так, що невдала пропозиція одружитися може перекреслити стосунки повністю. Так, наприклад, дівчина зі США поділилася в соцмережах своєю історією пропозиції про шлюб. Але вона настільки її розчарувала, що тепер авторка хоче піти від свого коханого.

Що сталося під час пропозиції, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на британське видання Express .

Чому освідчення вийшло невдалим

Пара поїхала у романтичну відпустку. Вони домовилися, що саме в цій поїздці скажуть одне одному "так". Проте коли цей момент настав, дівчина повністю розчарувалася.

"Я не почула, чому він хоче зі мною одружитися та чому любить. Він навіть не став на одне коліно. Не те, щоби це кінець світу, але це просто традиційна картина освідчення", - розповідає авторка.

Після того, як хлопець сяк-так запропонував дівчині одружитися, відразу сказав, що хоче піти на риболовлю ввечері. У той момент вона повністю відмовилася від пропозиції.

"Я сиділа у своєму каяку, мабуть, на відстані семи футів і понад годину плакала, що цього не станеться, а вранці ми вже їдемо додому", - поділилася переживаннями.

Однак раптом історія отримала несподіваний поворот.

"Після риболовлі, він пішов до машини, повернувся і вручив мені коробку з каблучками, сказавши: «Це повинно тебе втішити". Ось і все", - написала користувачка.

Вона була приголомшена такою його поведінкою у важливий для їхніх стосунків день. Тому тепер має намір розійтися з коханим.

Деякі коментатори під її дописом дійшли висновку, що хлопець знає, що вона хоче вийти заміж. Але він не готовий до цього, тому така наполегливість його дратує.