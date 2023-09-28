Психолог назвала причини, які заважають жінці вийти заміж

"Чому я досі незаміжня?" - питання, яке постійно ставлять деякі жінки. Існують певні причини, через які жінки не виходять заміж.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram .

Чому жінки не виходять заміж

За словами психолога існує кілька причин, чому так трапляється.

Болючий досвід рідних

Це, мабуть, одна з найпоширеніших причин того, що жінка не хоче виходити заміж. Якщо дівчинка була свідком поганого ставлення батька до матері, то у неї формується негативний стереотип сімейного життя. Вона боїться виходити заміж, і цей страх насамперед пов'язаний зі страхом повторення моделі батьківської сім'ї.

Завищені очікування від чоловіка

Часто жінки хочуть зустріти "принца на білому коні", а це може стати причиною жіночої самотності.

Тому жінка, яка мріє вийти заміж за того, кого в природі не існує, можна нескінченно знайомитися з чоловіками, але "гідного" так і не знайде.

Жінка обирає бути самотньою

Часто рідні закликають жінок, що обов'язково потрібно вийти заміж. Адже усі подруги вже мають пари, а ти ще ні.

Однак, інколи так трапляється і варто це визнати, що деякі просто заміж не хочуть.

Як зрозуміти, що ви зустріли того чоловіка

Ви відчуваєте себе в безпеці

Ви точно знаєте та відчуваєте, що ця людина не образить і не зрадить вас. Поруч із ним ви почуватиметеся в цілковитій безпеці і будете знати, що ви завжди можете на нього розраховувати, щоб не трапилося.

Вам затишно і комфортно разом

Ви проводите багато часу разом і отримуєте справжнє задоволення від спілкування. Також ви не відчуваєте дискомфорту та інших негативних відчуттів.

Ви радієте успіхам одне одного

Часто для багатьох пар слабкою ланкою стають не важкі часи, а, навпаки, кар’єрні чи фінансові досягнення одного з партнерів.

Ви одне про одного дбаєте

Це відбувається завжди і ви не відчуваєте, що вам доводиться докладати зусиль, щоб йому сподобатися. Тому надавати вам прості й ніжні знаки уваги йому не менш приємно, ніж вам - їх отримувати.