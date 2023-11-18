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Парень сделал предложение своей любимой, но она решила его бросить: что пошло не так

Украина, Суббота 18 ноября 2023 13:32
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Парень сделал предложение своей любимой, но она решила его бросить: что пошло не так Парень сделал неудачное предложение (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Официальное оформление брака - это всегда серьезный шаг как для женщины, так и для мужчины. Однако иногда бывает так, что неудавшееся предложение жениться может перечеркнуть отношения полностью. Так, например, девушка из США поделилась в соцсетях своей историей предложения о браке. Но она настолько ее разочаровала, что теперь автор хочет уйти от своего любимого.

Что произошло во время предложения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Express.

Почему предложение получилось неудачным

Пара поехала в романтический отпуск. Они договорились, что именно в этой поездке скажут друг другу "да". Однако когда этот момент наступил, девушка полностью разочаровалась.

"Я не услышала, почему он хочет на мне жениться и почему любит. Он даже не встал на одно колено. Не то чтобы это конец света, но это просто традиционная картина признания", - рассказывает автор.

После того как парень кое-как предложил девушке жениться, сразу сказал, что хочет пойти на рыбалку вечером. В этот момент она полностью отказалась от предложения.

"Я сидела в своем каяке, наверное, на расстоянии семи футов и больше часа плакала, что этого не произойдет, а утром мы уже едем домой", - поделилась переживаниями.

Однако вдруг история получила неожиданный поворот.

"После рыбалки, он пошел к машине, вернулся и вручил мне коробку с кольцами, сказав: "Это должно тебя утешить". Вот и все", - написала пользовательница.

Она была ошеломлена таким его поведением в важный для их отношений день. Поэтому теперь намерена разойтись с любимым.

Некоторые комментаторы под ее постом пришли к выводу, что парень знает, что она хочет выйти замуж. Но он не готов к этому, поэтому такое упорство его раздражает.

Ранее мы сообщали, что украинская спортсменка Ярослава Магучих выходит замуж за легкоатлета Назара Степанова.

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