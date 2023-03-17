Хлопець купив ДНК-тест заради сміху і розвалив одразу кілька родин

19-річний хлопець вирішив витратити подаровані на день народження гроші на ДНК-набори. Пішов він на такий вчинок заради сміху, але обернулося все великою сімейною трагедією.
Ця незвична історія трапилася з юнаком у Великій Британії, пише The Mirror.
"Ми отримали наші результати кілька днів тому, і я зайшов у розділ ДНК-родичів, щоб перевірити мої збіги. У верхній частині було зазначено, що мій тато має лише 29,2% ДНК зі мною і є ймовірно моїм зведеним братом, що неможливо", - розповів юнак.
Звісно, це не мало жодного сенсу, адже тато за віком ніяк не міг бути зведеним братом хлопця, проте він вочевидь був його родичем, однак - не батьком.
Пізніше підліток дізнався, що у нього цілих 24,6 % ДНК зі своєю двоюрідною сестрою (це могло означати, що вона буде його зведена сестра, тобто один з батьків у них спільний), оскільки у кузенів зазвичай приблизно 12 відсотків.
"Я не міг придумати генетичний зв’язок, який би пояснив те, що я бачив, і у мене були сумніви щодо точності відсотків...Єдиним реалістичним поясненням того, що я бачив, було те, що мій дядько, батько мого двоюрідного брата і брат мого тата, є моїм батьком", - додав хлопець.
Не замислюючись, він показав мамі свої результати ДНК і запитав її, чому вони не збігаються.
"Я запитав її, чи зраджувала вона татові з дядьком Девідом... Вона виглядала приголомшеною, а потім пробурмотіла: "Що це за питання? Звичайно, ні"... Я їй все розповів: тест, відсотки, збіги ДНК, все! Моя мама впала долі, плачучи, благаючи мене не розповідати татові", - каже 19-річний юнак.
Але це було вже не спинити. Коли тато повернувся додому, він побачив, що з мамою щось не так.
"Протягом наступних кількох годин я чув, як уся моя сім’я розпалася за моїми дверима. Мої батьки почали палку суперечку, а бабуся й дідусь кинулися подивитися, що відбувається... Моя тітка з Девідом з’явилися незабаром пізніше, і я майже впевнений, що чув, як мій тато і Девід почали битися", - додав хлопець.
Тепер він шкодує гірко, що витратив подаровані гроші на тест ДНК, який розкрив правду і зруйнував його родину і родину його дядька (насправді - тата) і тітки.
Раніше ми писали, як насправді треба рахувати термін вагітності, і чому чоловік може звинуватити у зраді.
Крім того дізнайтеся, яка група крові буде у вашої майбутньої дитини, і який шанс отримати "чужу" кров.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.