Парень купил ДНК-тест ради смеха и развалил сразу несколько семей

Оказалось, что папа юноши - его родственник, но не отец

"Мы получили наши результаты несколько дней назад, и я зашел в раздел ДНК-родственников, чтобы проверить мои совпадения. В верхней части было указано, что мой папа имеет только 29,2% ДНК со мной и является вероятно моим сводным братом, что невозможно ", - рассказал юноша.

Конечно, это не имело никакого смысла, ведь папа по возрасту никак не мог быть сводным братом парня, однако он явно был его родственником, но не отцом.

Двоюродная сестра оказалась сводной

Позже подросток узнал, что у него целых 24,6 % ДНК со своей двоюродной сестрой (это могло означать, что она будет его сводной сестрой, то есть один из родителей у них общий), поскольку у кузенов обычно примерно 12 процентов.

"Я не мог придумать генетическую связь, которая бы объяснила то, что я видел, и у меня были сомнения относительно точности процентов... Единственным реалистическим объяснением того, что я видел, было то, что мой дядя, отец моего двоюродного брата и брат моего папы, является отцом моим", - добавил парень.

Парень раскрыл измену 20-летней давности

Не задумываясь, он показал маме свои результаты ДНК и спросил ее, почему они не совпадают.

"Я спросил ее, изменяла ли она папе с дядей Дэвидом... Она выглядела ошеломленной, а потом пробормотала: "Что это за вопрос? Конечно, нет"... Я ей все рассказал: тест, проценты, совпадения ДНК, все! Моя мама упала, плача, умоляя меня не рассказывать папе", - говорит 19-летний юноша.

Сразу две семьи были разрушены

Но это было уже не остановить. Когда папа вернулся домой, он увидел, что с мамой что-то не так.

"В течение следующих нескольких часов я слышал, как вся моя семья распалась за моей дверью. Мои родители начали жаркий спор, а бабушка и дедушка бросились посмотреть, что происходит... Моя тетя с Дэвидом появились вскоре позже, и я почти уверен, что слышал, как мой папа и Дэвид начали драться", - добавил парень.

Теперь он жалеет горько, что потратил подаренные деньги на тест ДНК, который раскрыл правду и разрушил его семью и семью его дяди (на самом деле - папы) и тети.