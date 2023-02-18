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Як правильно рахувати термін вагітності, і чому чоловік може звинуватити у зраді

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Субота 18 лютого 2023 10:01
Як правильно рахувати термін вагітності, і чому чоловік може звинуватити у зраді Як правильно розраховується термін вагітності (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В гінекологічній практиці є випадки, коли чоловіки приводять на прийом своїх вагітних жінок з вимогою пояснити "неправильний" термін вагітності. Так може трапитися, якщо жінці в консультації поставили дату початку вагітності, коли чоловіка саме не було поруч.

Чому таке може трапитися, і як правильно вирахувати термін, розповіла в Instagram акушер-гінеколог Юлія Ніколова.

Вагітність рахують не з дня зачаття

Річ у тім, що взнати конкретну дату зачаття, якщо ви у парі і маєте регулярне статеве життя, майже неможливо.

Тим паче, що овуляція у кожної жінки - індивідуальна, у когось - в середині циклу, у когось - на початку. Крім того не у всіх жінок регулярний менструальний цикл.

"Навіть у здорових жінок з регулярним менструальним циклом овуляція може наступити трохи раніше чи пізніше звичайного терміну", - пише гінеколог.

Що таке акушерський термін?

За акушерським терміном рахують початок вагітності. І це перший день останньої менструації. Тобто той час, коли про ембріональну вагітність, тобто зачаття, ще не може бути й мови.

Крім того у всьому світі стандартні таблиці параметрів плоду підведені саме за принципом підрахунку акушерського терміну.

"На момент, коли у вас з'явиться затримка місячних, у вас буде вже термін 4-5 тижнів вагітності, тому не треба говорити лікарю, що у вас вагітність 2-3 тижні, від цієї фрази у нас починається нервовий тик", - радить медик.

Коли вагітна має стати на облік у жіночу консультацію?

Оптимальний строк, щоб стати на облік у жіночу консультацію, - перший триместр вагітності, тобто перші 12 тижнів. У цей період жінка має пройти важливе УЗД для оцінки нормального перебігу вагітності.

Саме в першому триместрі закладаються органи дитини і є можливість діагностувати порушення розвитку. У разі виявлення патологій або загрози власному здоров’ю, жінка зможе обрати - народжувати чи перервати вагітність.

Важливо знати, якщо жінка звернеться до жіночої консультації пізніше, їй не мають права відмовити в оформленні.

Крім того, постановка на облік необхідна для оформлення оплачуваної відпустки по вагітності і пологах з тридцятого тижня вагітності. Якщо жінка не стоїть на обліку в жіночій консультації, то відпустка розраховується з дати пологів.

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