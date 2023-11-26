Хлопець з Казахстану пояснив, чому українцям важливо розмовляти рідною мовою (відео)

Хлопець з Казахстану пояснив, чому українцям важливо спілкуватися рідною мовою

В Україні живе велика кількість людей з різних куточків світу, навіть попри війну і це нормально, оскільки кожен має право вибирати комфортне місце проживання для себе. А Україна настільки лояльна, що іноземці дійсно хочуть тут жити й бути патріотами.

Так, наприклад, молодий хлопець у Львові, який випадково потрапив в опитування і розповів про важливість української мови у буденності мешканців країни та чому він обрав саме Львів, а не Київ.

"Мова дуже важлива. Я просто не розумію, цих людей, які не розуміють цього. Якби ви спілкувалися російською, я думав би, що ви росіянка. Те, що ви мені будете тикати паспорт український - це свідчить про те, що ви громадянка України, але не Українка, правильно? Я громадянин Казахстану, у мене паспорт казахський, але я не казах - я українець. Вони не українці, я не знаю, чи можна так говорити, але так воно і є, вони громадяни України. Ну як може для українця рідна мова бути російська? І не розумію ту молодь, яка не може зв’язати два слова", - поділився своєю суб'єктивною думкою хлопець.

Також він додав, що спочатку приїхав у Київ і хотів жити там та практикувати українську мову, аби знати її досконало. Проте там йому не сподобалось, адже велика кількість людей, яких він зустрічав - розмовляє російською.

І тоді він вирішив переїхати до Львова, щоб спокійно розмовляти українською і чути лише її звідусіль, бо така позиція по життю для нього ближче.