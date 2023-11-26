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Хлопець з Казахстану пояснив, чому українцям важливо розмовляти рідною мовою (відео)

Хлопець з Казахстану пояснив, чому важливо спілкуватися українською (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Мовне питання в нашій країні є й досі болючою темою для багатьох мешканців, оскільки думки з цього приводу дуже різняться і інколи це перетинає межу.

Про те, як хлопець з Казахстану висловив свою думку з приводу важливості мови, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-портал "Пряма мова Львова".

Хлопець з Казахстану пояснив, чому українцям важливо спілкуватися рідною мовою 

В Україні живе велика кількість людей з різних куточків світу, навіть попри війну і це нормально, оскільки кожен має право вибирати комфортне місце проживання для себе. А Україна настільки лояльна, що іноземці дійсно хочуть тут жити й бути патріотами. 

Так, наприклад, молодий хлопець у Львові, який випадково потрапив в опитування і розповів про важливість української мови у буденності мешканців країни та чому він обрав саме Львів, а не Київ. 

"Мова дуже важлива. Я просто не розумію, цих людей, які не розуміють цього. Якби ви спілкувалися російською, я думав би, що ви росіянка. Те, що ви мені будете тикати паспорт український - це свідчить про те, що ви громадянка України, але не Українка, правильно? Я громадянин Казахстану, у мене паспорт казахський, але я не казах - я українець. Вони не українці, я не знаю, чи можна так говорити, але так воно і є, вони громадяни України. Ну як може для українця рідна мова бути російська? І  не розумію ту молодь, яка не може зв’язати два слова", - поділився своєю суб'єктивною думкою хлопець. 

Також він додав, що спочатку приїхав у Київ і хотів жити там та практикувати українську мову, аби знати її досконало. Проте там йому не сподобалось, адже велика кількість людей, яких він зустрічав - розмовляє російською.

І тоді він вирішив переїхати до Львова, щоб спокійно розмовляти українською і чути лише її звідусіль, бо така позиція по життю для нього ближче.

Раніше ми писали про те, яких слів українці даремно уникають у мовленні.

Також читайте наш матеріал про те, як чужі помилки у мовленні впливають на фізичний стан людей.

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