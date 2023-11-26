Парень из Казахстана объяснил, почему украинцам важно говорить на родном языке (видео)

Парень из Казахстана объяснил, почему украинцам важно общаться на родном языке

В Украине живет большое количество людей из разных уголков мира, даже несмотря на войну, и это нормально, поскольку каждый имеет право выбирать комфортное место жительства для себя. А Украина настолько лояльна, что иностранцы действительно хотят здесь жить и быть патриотами.

Так, например, молодой парень во Львове, случайно попавший в опрос, рассказал о важности украинского языка в обыденности жителей страны и почему он вызбрал именно Львов, а не Киев.

"Язык очень важен. Я просто не понимаю, этих людей, которые не понимают этого. Если бы вы общались на русском, я думал бы, что вы россиянка. То что вы мне будете тыкать паспорт Украины - это сведетельствует о том, что ви гражданка Украины, но не Украинка, правильно? Я гражданин Казахстана, у меня паспорт казахский, но я не казах - я украинец. Они не украинцы, я не знаю, можно ли так говорить, но так оно и есть, они граждане Украины. Ну как может для украинца родной язык быть русским? И я не понимаю ту молодежь, которая не может связать два слова", - поделился своим субъективным мнением парень.

Также он добавил, что сначала приехал в Киев и хотел жить там, практикуя украинский язык, чтобы знать его в совершенстве. Однако там ему не понравилось, ведь большое количество людей, которых он встречал - говорит на русском.

И тогда он решил переехать во Львов, чтобы спокойно разговаривать на украинском и слышать только его отовсюду, потому что такая позиция по жизни для него ближе.