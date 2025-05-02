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"Хлопець-друзяка" замість "рубаха-парень"? Як влучно та красиво замінити популярні фрази

Як сказати популярні фрази українською (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У повсякденному мовленні ми часто не помічаємо, як уживаємо фразеологізми, запозичені з російської. Але українська мова має не менш влучні й колоритні вирази - варто лише трохи прислухатися.

Як гарно українською замінити російські фразеологізми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

У мові - сила. Але чи завжди ми говоримо по-нашому? Популярні російські вислови досі проскакують у щоденному спілкуванні, бо ми звикли чути їх з дитинства. Та й не дивно - вони роблять мову яскравішою та живою.

Але, щоб позбутися російських зворотів, варто знати українські альтернативи, а їх є - чимало.

Ми зібрали українські відповідники, які звучать не менш яскраво - і куди природніше.

"Рубаха-парень"

Не варто перекладати як "сорочка-хлопець", бо це звучить дуже смішно, вже не кажучи, що чітко видає русизм у вашому мовленні.

Краще вживати:

  • "свій хлопець"
  • "хлопець-друзяка"
  • "щира душа"
  • "з ним - хоч у вогонь"

 "Строить глазки"

Буквальний переклад "будувати оченята" - так перекладати не варто, ми ж не будівельники очей, та й взагалі це мовна пастка.

Натомість кажемо:

  • "пускати бісики"
  • "грати очима"
  • "стріляти очима"
  • "прясти очима"

 "Бред сивой кобылы"

Сам вираз - справжня маячня. Цей вираз має чимало колоритних українських аналогів:

  • "сон рябої кобили"
  • "дурня собача"
  • "Химині кури"
  • "Мотрині яйця"
  • "нісенітниця"
  • "казна-що та й годі"
  • "дурниці на пательні"
  • "таке верзе, що вуха в'януть"
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