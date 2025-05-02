"Хлопець-друзяка" вместо "рубаха-парень"? Как метко и красиво заменить популярные фразы

В языке - сила. Но всегда ли мы говорим по-нашему? Популярные русские выражения до сих пор проскакивают в ежедневном общении, потому что мы привыкли слышать их с детства. И неудивительно - они делают язык более ярким и живым.

Но, чтобы избавиться от русских оборотов, стоит знать украинские альтернативы, а их есть - немало.

Мы собрали украинские соответствия, которые звучат не менее ярко - и куда естественнее.

"Рубаха-парень"

Не стоит переводить как "сорочка-хлопець", потому что это звучит очень смешно, не говоря уже о том, что четко выдает русизм в вашей речи.

Лучше использовать

"свій хлопець"

"хлопець-друзяка"

"щира душа"

"з ним - хоч у вогонь"

"Строить глазки"

Буквальный перевод "будувати оченята" - так переводить не стоит, мы же не строители глаз, да и вообще это языковая ловушка.

Вместо этого мы говорим:

"пускати бісики"

"грати очима"

"стріляти очима"

"прясти очима"

"Бред сивой кобылы"

Само выражение - настоящий бред. Это выражение имеет немало колоритных украинских аналогов: