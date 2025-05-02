"Хлопець-друзяка" вместо "рубаха-парень"? Как метко и красиво заменить популярные фразы

В повседневной речи мы часто не замечаем, как употребляем фразеологизмы, заимствованные из русского. Но украинский язык имеет не менее меткие и колоритные выражения - стоит лишь немного прислушаться.
Как красиво на украинском заменить русские фразеологизмы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.
В языке - сила. Но всегда ли мы говорим по-нашему? Популярные русские выражения до сих пор проскакивают в ежедневном общении, потому что мы привыкли слышать их с детства. И неудивительно - они делают язык более ярким и живым.
Но, чтобы избавиться от русских оборотов, стоит знать украинские альтернативы, а их есть - немало.
Мы собрали украинские соответствия, которые звучат не менее ярко - и куда естественнее.
Не стоит переводить как "сорочка-хлопець", потому что это звучит очень смешно, не говоря уже о том, что четко выдает русизм в вашей речи.
Лучше использовать
Буквальный перевод "будувати оченята" - так переводить не стоит, мы же не строители глаз, да и вообще это языковая ловушка.
Вместо этого мы говорим:
Само выражение - настоящий бред. Это выражение имеет немало колоритных украинских аналогов:
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