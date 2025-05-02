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"Хлопець-друзяка" вместо "рубаха-парень"? Как метко и красиво заменить популярные фразы

Как сказать популярные фразы на украинском (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В повседневной речи мы часто не замечаем, как употребляем фразеологизмы, заимствованные из русского. Но украинский язык имеет не менее меткие и колоритные выражения - стоит лишь немного прислушаться.

Как красиво на украинском заменить русские фразеологизмы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.

В языке - сила. Но всегда ли мы говорим по-нашему? Популярные русские выражения до сих пор проскакивают в ежедневном общении, потому что мы привыкли слышать их с детства. И неудивительно - они делают язык более ярким и живым.

Но, чтобы избавиться от русских оборотов, стоит знать украинские альтернативы, а их есть - немало.

Мы собрали украинские соответствия, которые звучат не менее ярко - и куда естественнее.

"Рубаха-парень"

Не стоит переводить как "сорочка-хлопець", потому что это звучит очень смешно, не говоря уже о том, что четко выдает русизм в вашей речи.

Лучше использовать

  • "свій хлопець"
  • "хлопець-друзяка"
  • "щира душа"
  • "з ним - хоч у вогонь"

"Строить глазки"

Буквальный перевод "будувати оченята" - так переводить не стоит, мы же не строители глаз, да и вообще это языковая ловушка.

Вместо этого мы говорим:

  • "пускати бісики"
  • "грати очима"
  • "стріляти очима"
  • "прясти очима"

"Бред сивой кобылы"

Само выражение - настоящий бред. Это выражение имеет немало колоритных украинских аналогов:

  • "сон рябої кобили"
  • "дурня собача"
  • "Химині кури"
  • "Мотрині яйця"
  • "нісенітниця"
  • "казна-що та й годі"
  • "дурниці на пательні"
  • "таке верзе, що вуха в'януть"

 

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