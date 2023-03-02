Хліб чи хлібці: нутриціолог назвала більш корисний продукт

Багато хто, коли переходить на здорове харчування, то виключають хліб зі свого раціону. Замінюють вони його звичайними хлібцями. Однак, варто знати, чи справді такий продукт корисніший.
Про це повідомила нутриціолог Софія Рожко в Instagram.
Експерт каже, що хлібці краще впливають на процес насичення, тому що:
Зазначається, що другий пункт максимально важливий, тому що чим довше ви будете жувати продукт - тим більший час розтягнеться прийому їжі.
"За 15-20 хв від початку трапези мозок дає сигнали про насичення. Тому чим більше по часу прийом їжі (саме процес жування), тим краще ми наїдаємося. Не тільки це впливає на насичення, але тривалість трапези один з важливих компонентів", - йдеться у повідомленні.
Також можна довго жувати й хліб, але потрібно докласти зусиль та сфокусуватись на процесі. А от з хлібцями це виходить найкраще.
Важливо вибирати хлібці з цільного зерна і щільні по своїй структурі. Все тому, що повітряні, наприклад, рисові будуть танути в роті та менше навантажують щелепу.
Різні види хлібців можна використовувати в якості профілактики від безлічі недуг:
Є деякі хлібці, в складі яких цільного зерна немає. Вони виглядають як висушені пласти хліба, аналоги сухариків.
У їх складі є дріжджі, сіль, жири, нерідко використовуються навіть підсилювачі смаку, які дозволяють надати смаки бекону або сиру. Хлібці з підсилювачами смаку точно не можна віднести до раціону здорового харчування.
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