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Хліб чи хлібці: нутриціолог назвала більш корисний продукт

Хліб чи хлібці корисніші для раціону (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто, коли переходить на здорове харчування, то виключають хліб зі свого раціону. Замінюють вони його звичайними хлібцями. Однак, варто знати, чи справді такий продукт корисніший.

Про це повідомила нутриціолог Софія Рожко в Instagram.

Хліб або хлібці?

Експерт каже, що хлібці краще впливають на процес насичення, тому що:

  • містять більше клітковини;
  • сильніше навантажують щелепу при жуванні.

Зазначається, що другий пункт максимально важливий, тому що чим довше ви будете жувати продукт - тим більший час розтягнеться прийому їжі.

"За 15-20 хв від початку трапези мозок дає сигнали про насичення. Тому чим більше по часу прийом їжі (саме процес жування), тим краще ми наїдаємося. Не тільки це впливає на насичення, але тривалість трапези один з важливих компонентів", - йдеться у повідомленні.

Також можна довго жувати й хліб, але потрібно докласти зусиль та сфокусуватись на процесі. А от з хлібцями це виходить найкраще.

Важливо вибирати хлібці з цільного зерна і щільні по своїй структурі. Все тому, що повітряні, наприклад, рисові будуть танути в роті та менше навантажують щелепу.

Різні види хлібців можна використовувати в якості профілактики від безлічі недуг:

  • пшеничні хлібці корисні при шлунково-кишкових хворобах;
  • гречані підвищують рівень гемоглобіну;
  • ячмінні корисні при проблемах з печінкою і шлунково-кишковим трактом;
  • вівсяні - при хворобах нирок, застудних захворюваннях, дерматитах;
  • рисові - при захворюваннях центральної нервової системи.

Шкода хлібців

Є деякі хлібці, в складі яких цільного зерна немає. Вони виглядають як висушені пласти хліба, аналоги сухариків.

У їх складі є дріжджі, сіль, жири, нерідко використовуються навіть підсилювачі смаку, які дозволяють надати смаки бекону або сиру. Хлібці з підсилювачами смаку точно не можна віднести до раціону здорового харчування.

Раніше ми повідомляли, чому не варто купувати нарізний хліб.

Також ми писали, чому не можна викидати хліб та інші продукти у відро для сміття.

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