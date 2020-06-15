Хлеб с железом и просроченные продукты: что продают украинцам во время карантина

Непогода в Украине поспособствовала тому, что цены на ягоды взлетели вверх. Некоторые находили выход, делая заказы из интернета. При этом во время карантина в соцсетях стало больше жалоб на доставку некачественной продукции.

Кроме того, украинцы часто начали находить в продуктах несъедобные вещи – мышей в йогурте, окурки в выпечке, железо в хлебе и т.д. Об этом сообщает "Сегодня".

Исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов заявил, что при нахождении сторонних предметов в продуктах необходимо обращаться в магазин, где производитель должен вернуть деньги.

Во время карантина супермаркеты не сильно заботились о гигиене. Во Львове, например, голуби сидели на коробках с продуктами, и их никто не сгонял. Госпродпотребслужбе было запрещено проводить плановые проверки, но они все равно зафиксировали значительное увеличение жалоб.

Если в 2019 году было 430 рассмотренных жалоб, то с начала 2020 года уже зафиксировано 401 обращение украинцев. Всего с начала года были проверены 24 заведения оптовой торговли, и 1 667 розничной. После чего штрафы выписали 17 физлицам и почти 7 тысяч предприятий.

Напомним, ученые обнаружили в сахаре еще одну опасность для организма.

Ранее сообщалось о том, что цены на продукты в Украине сильно изменились.