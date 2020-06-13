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Цены на продукты в Украине сильно изменились: что и где стоит дешевле всего

STYLERЖизнь    13.06.2020 - 13:52
Цены на продукты в Украине сильно изменились: что и где стоит дешевле всего
Цены на продукты в Украине сильно изменились (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоимость продуктов в Украине сильно колеблется

Цены на продукты в Украине сильно изменились за прошедшую неделю. Как сообщается, в большинстве своем они снижались, однако низкий спрос на сезонные фрукты и овощи немного поднял их стоимость. О том, где на прошлой неделе украинцы переплачивали, а где были низкие цены на продукты – читайте ниже.

Как сообщается в еженедельном отчете НБУ, в течение прошедшей недели наблюдалась дефляция цен на фрукты и овощи. Ранее метеорологи сообщали, что холодный и дождливый май помог спасти большую часть урожая, что могло повлиять на цены.

"В течение недели цены на продукты питания в среднем умеренно снизились. Дешевели овощи и мясопродукты. Однако динамика цен отличалась в разных городах. В частности, стоимость плодоовощной продукции снижалась быстрее в южных регионах", - говорится в заявлении НБУ.

При этом сообщается, что самые низкие цены на фрукты по Украине были зафиксированы в Харькове, а самые высокие – во Львове. Овощи же на прошлой неделе стоили дороже всего в Днепре, при этом во Львове меньше всего.

Цены на продукты в Украине сильно изменились: что и где стоит дешевле всего

Цены на продукты в Украине сильно изменились (скриншот: НБУ)

Напомним, что ранее НБУ повысил официальный курс евро.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украину поступил первый транш кредита МВФ.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныцены на продукты
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