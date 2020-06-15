Хліб з залізом і прострочені продукти: що продають українцям під час карантину

Негода в Україні посприяла тому, що ціни на ягоди злетіли вгору. Деякі знаходили вихід, роблячи замовлення з інтернету. При цьому під час карантину в соцмережах побільшало скарг на доставку неякісної продукції.

Крім того, українці часто почали знаходити в продуктах неїстівні речі – мишей в йогурті, недопалки у випічці, залізо в хлібі і т. д. Про це повідомляє "Сегодня".

Виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов заявив, що при знаходженні сторонніх предметів в продуктах необхідно звертатися в магазин, де виробник повинен повернути гроші.

Під час карантину супермаркети не сильно дбали про гігієну. У Львові, наприклад, голуби сиділи на коробках з продуктами, і їх ніхто не зганяв. Держпродспоживслужбі було заборонено проводити планові перевірки, але вони все одно зафіксували значне збільшення скарг.

Якщо у 2019 році було 430 розглянутих скарг, то з початку 2020 року вже зафіксовано 401 звернення українців. Всього з початку року було перевірено 24 заклади оптової торгівлі, і 1 667 роздрібної. Після чого виписали штрафи 17 фізособам і майже 7 тисяч підприємств.

Нагадаємо, вчені виявили в цукрі ще одну небезпеку для організму.

Раніше повідомлялося про те, що ціни на продукти в Україні сильно змінилися.