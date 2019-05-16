Хлеб-соль и два миллиарда: реакция сети на возвращение Коломойского

Фото: коллаж РБК-Украина

Игоря Коломойского не было в Украине с июня 2017 года

Игорь Коломойский вернулся в Украину спустя почти два года отсутствия. Самолет группы "Приват" приземлился в аэропорту Днепра в полтретьего ночи 16 мая. Внезапное возвращение олигарха вызвало в сети оживленные дискуссии.

Журналисты, общественные деятели, эксперты и простые украинцы активно делятся мыслями о причинах, побудивших бывшего совладельца "ПриватБанк" приехать раньше инаугурации Владимира Зеленского, избранного новым президентом Украины. Дело в том, что бизнесмен в предыдущих интервью заявлял о намерении вернуться в Украину уже после проведения церемонии вступления в должность нового главы государства.

Отметим, что на днях из Израиля в нашу страну прилетел главный партнер Коломойского и бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов.

Фото: Telegram-канал Tkach

Об этом сообщал журналист Михаил Ткач в своем Telegram-канале с ссылкой на Юрия Бутусова.

Скрин: Telegram-канал Tkach

Известный журналист Дмитрий Гордон написал в своем Facebook, что Коломойский якобы еще не решил, чем заняться.

"По словам бизнесмена Игоря Коломойского, он не знает, чем займется в Украине в первую очередь", - написал он.

Скрин: facebook.com/gordondmitry

В комментариях к посту подписчики Гордона связывают возвращение Коломойского с Зеленским, который вот-вот станет действующим президентом.

"Новая молодая неолигархическая команда начала подтягиваться";

"Ну чего вы пристали к человеку, поживем, увидим, такое впечатление, что он кандидат в президенты"...

По мнению журналиста Юрия Касьянова, возвращение Коломойского предвещает массу громких событий.

"Коломойский вернулся в Украину. Ну, теперь-то все и начнется. Теперь-то все и произойдет. Инаугурация, посадки, взлеты и падения", - говорится в публикации.

Скрин с Facebook-страницы Юрия Касьянова

Директор информационно-аналитического центра Александр Куличенко усматривает в возвращении Коломойского намерение "продавливать" инаугурацию Зеленского, дату которой до сих пор не согласовали народные депутаты.

"Начались договорняки. В 2:30 ночи 16 мая в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с ботовым номером UR-PRT. Коломойский вернулся в Украину. Нужно как-то проталкивать инаугурацию. Игорь Коломойский покинул страну в июне 2017 года. Будут продолжать снимать сериал "Сваты", так, что деньги потекут рекой. Еще раньше, 27 марта Окружной административный суд Киева признал незаконным решение о запрете на въезд Добронравову. Суд признал незаконным запрет СБУ на въезд в Украину звезде сериала "Сваты" Добронравову, а также отменил запрет сериала "Сваты", в котором актер играет одну из главных ролей", - написал он.

Скрин с Facebook-страницы Александра Куличенко

Также в сети звучат прогнозы о росте доллара, вопросы о реакции США (из-за дела ФРБ против Коломойского), но "лейтмотивом" является тема именно инаугурации Зеленского, причем некоторые юзеры акцентируют внимание на якобы огромное влияние бизнесмена на бывшего артиста, избранного президентом.

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

"Не удивлюсь что к концу мая месяца доллар подскочит до 28";

"Добро пожаловать в Украину, господин президент! Сколько мы вам должны все отдадим с процентами и даже небольшой дефолт нам только на пользу";

"Почему не работают правоохранительные органы. Порошенко же еще презедент, почему же ничего не делают, если есть уголовные дела, все как всегда. Только героев и генералов раздают";

"А Саакашвили когда?"

"Ну что? Коломойский вернулся в Украину. Наверное, чтобы отпраздновать День Вышиванки?"

"Ну так нам же выбрали его президентом... Смотрящий вернулся";

"Хлеб, соль, рушнык и два миллиарда?"

"А как с делом ФБР против него? Они экстрадиции не требовали еще?"

"Зеленскому - инаугурацию, Коломойскому - интронизацию!"

"Ну что? два млрд. приготовили? Не жлобимся, выворачиваем карманы!"...

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Напомним, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко предостерег от "реванша" олигархических сил и заявил, что ограничение влияния олигархов будет одним из "самых больших вызовов" для Владимира Зеленского.

Добавим, что недавно Коломойский в интервью РБК-Украина рассказал о своем видении ближайшего политического будущего при президентстве Владимира Зеленского, идеологии партии "Слуга народа", возможности роспуска Верховной Рады, коалиции в новом парламенте и о многом другом.