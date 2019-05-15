Порошенко предостерегает от "реванша" олигархических сил

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко назвал один из "самых больших вызовов" Зеленского

Ограничение влияния олигархов будет одним из "самых больших вызовов" Владимира Зеленского. Об этом заявил действующий президент Украины Петр Порошенко в интервью Politico.

"Сейчас у нас существует большая угроза реванша. Это становится вызовом для нового президента. Это как лакмусовая бумажка. Ему нелегко. Но я действительно желаю ему успеха в защите национальных интересов. Это очень ответственная миссия, но это и очень опасный соблазн. Ему делать выбор и я надеюсь, что выбор будет успешен”, - сказал Порошенко.

Что касается Коломойского, Порошенко сказал: "Я не знаю, имеют ли наши правоохранительные органы что-нибудь против него лично, но его приход начинает быть символом, нехорошим символом для Украины".

Порошенко заявил, что надеялся, что Запад ударит по России еще более жесткими санкциями, но выразил признательность за поддержку, которую Украина получила. Президент отметил, что считает существующие санкции эффективными.

"Во-первых, Путин не может поверить, что Европейский союз может так долго сохранять единство и солидарность с Украиной", - сказал Порошенко.

"Он не может представить, что это будет происходить в течение пяти лет. И в этой ситуации я хочу поблагодарить Европейский союз, особенно канцлера Меркель, французским президентам - Олланду и Макрону. Я хочу поблагодарить Дональда Туска, который играл огромную роль. Я хочу поблагодарить Жан-Клода Юнкера. Я хочу поблагодарить лидеров Европейского Союза, которые даже в этой ситуации могут достичь этих результатов, демонстрируя, что ценности Европейского Союза являются гораздо более важными, чем предложенные Путиным деньги за отмену санкций", - добавил он.

По мнению Порошенко, санкции - это мотивация Путина сидеть за столом переговоров.

"Были ли эффективны санкции? Уверен, что да. Россия потеряла 150 миллиардов долларов и 10 процентов ВВП из-за санкций, а также десять лет развития в наиболее чувствительных секторах российской экономики", - сказал он.

Положительным для Европы, по его мнению, является то, что Россия начинает тратить значительно меньше на военный комплекс из-за санкций.

"И несмотря на все споры, Европа вместе с Соединенными Штатами, вместе со всеми странами G7, сохраняет единство по крайней мере в вопросе Украины. Но я хочу больше санкций. Если Россия осуществила акт агрессии в нейтральных водах Черного моря против наших военных судов, должно быть наказание, потому что это акт агрессии”, - сказал Порошенко.

Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы дополнительные санкции "касались наиболее чувствительных моментов в банковском секторе, наиболее чувствительных вопросов относительно машин двойного назначения".

Он сказал, что для него как для президента не было ничего более сложного, чем звонить семьям погибших солдат. “Поверьте, чрезвычайно трудно позвонить родителям, женщинам или детям убитого украинца и сказать им, что я делаю все возможное, чтобы все эти жертвы не были напрасны, что мы делаем все возможное, чтобы спасти Украину, сохранить единство Украины”, - сказал он.

Он добавил, что с гордостью покидает пост, организовав выборы, которые были признаны свободными и честными, даже если их результат оказался его разгромным поражением.

"Это новый стандарт, который уже установлен, и всем остальным следует придерживаться этого", - сказал он.