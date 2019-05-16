Хліб-сіль та два мільярди: реакція мережі на повернення Коломойського

Фото: колаж РБК-Україна

Ігоря Коломойського не було в Україні від червня 2017 року

Ігор Коломойський повернувся до України через майже два роки відсутності. Літак групи "Приват" приземлився в аеропорту Дніпра о пів на третю ночі 16 травня. Раптове повернення олігарха викликало жваві дискусії в мережі.

Журналісти, громадські діячі, експерти та прості українці активно діляться думками про причини, що спонукали колишнього співвласника "ПриватБанк" приїхати раніше інавгурації Володимира Зеленського, обраного новим президентом України. Справа в тому, що бізнесмен у попередніх інтерв'ю заявляв про намір повернутися до України вже після проведення церемонії вступу на посаду нового глави держави.

Зазначимо, що днями з Ізраїлю до нашої країни прилетів головний партнер Коломойського і колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов.

Фото: Telegram-канал Tkach

Про це повідомляв журналіст Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі з посиланням на Юрія Бутусова.

Скрін: Telegram-канал Tkach

Відомий журналіст Дмитро Гордон написав у своєму Facebook, що Коломойський нібито ще не вирішив, чим зайнятися.

"За словами бізнесмена Ігоря Коломойського, він не знає, чим займеться в Україні в першу чергу", - написав він.

Скрін: facebook.com/gordondmitry

У коментарях до посту підписники Гордона пов'язують повернення Коломойського із Зеленським, який ось-ось стане чинним президентом.

"Нова молода неолігархічна команда почала підтягуватися";

"Ну чого ви причепилися до людини, поживемо, побачимо, таке враження, що він кандидат у президенти"...

На думку журналіста Юрія Касьянова, повернення Коломойського передвіщає безліч гучних подій.

"Коломойський повернувся до України. Ну, тепер все і почнеться. Ось тепер все і станеться. Інавгурація, посадки, злети і падіння", - йдеться у публікації.

Скрін з Facebook-сторінки Юрія Касьянова

Директор інформаційно-аналітичного центру Олександр Куліченко вбачає у поверненні Коломойського намір "продавлювати" інавгурацію Зеленського, дату якої досі не погодили народні депутати.

"Почалися договірняки. О 2:30 ночі 16 травня в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" із ботовым номером UR-PRT. Коломойський повернувся в Україну. Потрібно якось проштовхувати інавгурацію. Ігор Коломойський залишив країну в червні 2017 року. Будуть продовжувати знімати серіал "Свати", так, що гроші потечуть рікою. Ще раніше, 27 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення про заборону на в'їзд Добронравову. Суд визнав незаконною заборону СБУ на в'їзд в Україну зірці серіалу "Свати" Добронравову, а також скасував заборону серіалу "Свати", в якому актор грає одну з головних ролей", - написав він.

Скрін з Facebook-сторінки Олександра Куліченка

Також в мережі звучать прогнози про зростання долара, питання про реакцію США (через справу ФРБ проти Коломойського), але "лейтмотивом" є тема саме інавгурації Зеленського, причому деякі юзери акцентують увагу на нібито величезному впливі бізнесмена на колишнього артиста, обраного президентом.

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

"Не здивуюся що до кінця травня місяця долар підскочить до 28";

"Ласкаво просимо до України, пане президенте! Скільки ми вам винні всі віддамо з відсотками і навіть невеликий дефолт нам тільки на користь";

"Чому не працюють правоохоронні органи. Порошенко ж ще презедент, чому ж нічого не роблять, якщо є кримінальні справи, все як завжди. Тільки героїв і генералів роздають";

"А Саакашвілі коли?"

"Ну що? Коломойський повернувся в Україну. Напевно, щоб відсвяткувати День Вишиванки?"

"Ну так нам же обрали його президентом... Смотрящий повернувся";

"Хліб, сіль, рушник і два мільярди?"

"А як зі справою ФБР проти нього? Вони екстрадиції не вимагали ще?"

"Зеленському - інавгурацію, Коломойському - інтронізацію!"

"Ну що? два млрд. приготували? Не жлобімося, вивертаємо кишені!"...

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Нагадаємо, раніше чинний президент України Петро Порошенко застеріг від "реваншу олігархічних сил і заявив, що обмеження впливу олігархів буде одним із найбільших викликів для Володимира Зеленського.

Додамо, що нещодавно Коломойський в інтерв'ю РБК-Україна розповів про своє бачення найближчого політичного майбутнього за президентства Володимира Зеленського, ідеологію партії "Слуга народу", можливість розпуску Верховної Ради, коаліції в новому парламенті тощо.