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Хлеб можно замораживать: как его правильно хранить

Фото: Как правильно замораживать хлеб (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Хлеб можно замораживать в холодильнике, чтобы продлить его хранение.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

Правила заморозки хлеба⁣:
⁣⁣

Хлеб можно положить в пакет целым, но так следует делать только в том случае, если после размораживания буханку съедят за день-два. Следите за тем, чтобы в пакете было как можно меньше воздуха. ⁣⁣⠀

Нарежьте хлеб на небольшие порции и размораживайте только то, что съедите сразу. Следует отправлять на замораживание свежий хлеб, потому что если он уже начал черстветь, то и после размораживания вы получите сухие и невкусные куски.

Сколько хлеб может храниться в морозилке

Хлеб можно хранить морозилке 4-5 месяцев.
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Если вы планируете заморозить хлеб, приготовленный дома - дайте ему полностью охладиться. Не замораживайте теплый хлеб!

В морозильной камере из него начнет выделяться пар, а при размораживании хлеб будет влажным. ⁣⁣

Чем полезен хлеб

Хлеб обогащает организм витаминами, микроэлементами, аминокислотами. В нем содержится много витаминов групп В, Е, РР, А. Хлеб способствует очищению кишечника и организма в целом от шлаков, снижает риск сахарного диабета.

Ранее блогер рассказала, как продлить жизнь хлебу, чтобы он не черствел и не плесневел.

Также кулинар дала рецепт теста для пиццы, как его готовят итальянцы.

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